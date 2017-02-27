Samsung Galaxy Tab S3 Tanıtıldı. Tüm Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefonlar için daha çok öne çıksa da son dönem popüler teknolojilerinde de sürekli kendisine yer bulmayı başaran Samsung’un Pazar payını oldukça artırdığı alanlardan bir tanesi de tablet teknolojileri. Bu noktada bir süredir sessiz kalsa da Apple’ın hemen arkasında en çok tablet satışı yapan marka olarak karşımıza çıkan teknoloji devi son olarak ise MWC 2017 etkinliği kapsamında yeni nesil Samsung Galaxy Tab S3 modelini tanıttı.

Samsung Galaxy Tab S3 Nasıl Bir Tablet?

Apple’ın bu alanda yeni rakibi olacak olan tabletin özellikleri neler? Ne gibi detaylarla beraber geliyor? Bakalım.

Samsung Galaxy Tab S3 Tasarım Detayları

Tasarım konusunda yeni seri tabletleri beklenenden çok daha şık modeller olduğunu belirterek başlayalım. Ön kısımda büyük oranda ekran bölümü yer alan tabletin yine fiziksel Home tuşu ön panelde yer alıyor. Arka kısımda ise sadece ortalanmış bir kamera ve hemen altında yer alan bir flaş ışığı yer almakta. Eski serilere göre çok daha şık bir model olan tabletin boyutları ise oldukça ideal.

Boyutları: 237.3 mm boy 169 mm en ve 6.0 mm kalınlık. Bu değerlerle beraber serinin bir hayli ince bir model olduğunu görebiliyoruz.

Tabletin Ağırlığı: 430 gram

Samsung Galaxy Tab S3 Teknik Özellikleri

Geçelim yeni tanıtılan tabletlerin ekran özelliklerine. Ekran özellikleri konusunda serisinin bir önceki nesil olan Snapdragon 820 serisi işlemciler karşımıza çıkıyor. Eski nesil olsa da performans konusunda yeterli gösterilen işlemcilere ek olarak tabletin içerisinde 4 GB Ram değeri de sunulduğunu belirtmek gerekiyor. Ek olarak 64 GB depolama alanı olan tabletlerin artırılabilir hafıza desteği de bulunuyor. Samsung Galaxy Tab S3 grafik birimi ise yine işlemcileri ile beraber gelen Adreno 530 grafik işlemcisi serisi olarak karşımıza çıktı. Bu değerler seri için oldukça iyi bir performans ortaya koyulacağını göstermekte.

Samsung Galaxy Tab S3 Ekran Özellikleri

Ekran özellikleri konusunda ise modelin öncelikle 9.7 inç ekran boyutu ile beraber geldiğini belirtelim. Samsung’un ekranlarında kullandığı Super AMOLED ekranlar bu seride de yer alıyor. Çözünürlük desteği konusunda ise 1536 X 2048 piksel değeri bulunuyor. 9.7 inç ekrana karşın 1536 X 2048 çözünürlüğünde epey net bir görüntü sunduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ekran Boyutu: 9.7 İnç

Ekran Çözünürlüğü: 1536 X 2048

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Samsung Galaxy Tab S3 Kamera Ve Pil Kapasitesi

Samsung Galaxy Tab S3 serisinin kamera özellikleri de yine bir tablet için oldukça ideal. Arka kamera kısmında 13 MP değerinde ön kamera kısmında ise tabletin 5 MP değerine sahip olduğunu ekleyelim. Kameranın dışında pil konusunda ise tablet yeni bir rekora imza atmakta. Samsung Galaxy Tab S3 tabletinin içerisinde 6000 mAh değerinde bir pil kapasitesi sunulmakta. Ayrıca pillerin bu kadar yüksek kapasiteli olmasına karşın tablette USB Type-C yani hızlı şarj özelliği de öne çıkmakta.

S-Pen Desteği, İşletim Sistemi Ve Klavye Kullanımı

Gelelim tanıtıma da damga vuran ekstra özelliklere. Akıllı telefonlarında özellikle Note serisinde kullandığı akıllı kalemlerle ne kadar başarılı olduğu bilinen markanın S-Pen adı verilen yeni seri kalemlerinde tabletlere dahil edildiği belirtiliyor. Note serisi akıllı telefonlarda kullanılan tüm kalem özellikleri ise tablete dahil oldu.

Bunun dışında işletim sistemi konusunda ise şaşırtıcı bir şekilde tabletlerin bir önceki seri olan Android 6.0 işletim sistemi ile beraber geleceği açıklandı. Bundan sonra güncelleme gelmesi de bekleniyor elbette. Son olarak bahsetmemiz gereken ise klavye özelliği. Özel bir klavye desteği bulunan tabletlerin klavye ve kalemle beraber kullanımı ile çok daha etkili bir tablet serisi ile karşı karşıya olacağımıza belirtelim.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Samsung Galaxy Tab S3 tabletlerinin tanıtımla beraber Nisan ayında çıkış yapacağı belirtilen tabletlerin 750 dolar satış fiyatında olacağı ülkemizde ise bu rakamların 3000 TL civarlarını bulacağı da belirtiliyor.