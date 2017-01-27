Samsung Galaxy Tab S3 Yeni İddialar ve Görseller

Tablet alanında tıpkı akıllı telefonlarında olduğu gibi hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi bulunan Samsung, özellikle geniş ekran ve ince seri tabletleri ile bu alanda büyük oranda beğeni toplamıştı. Apple’ın tablet serilerine göre biraz daha makul fiyatları ve yine üst düzey özellikleri ile beraber beğeni toplayan Samsung tabletlere geçtiğimiz günlerde ise yeni modeller ekleneceği bilgisi verilmişti. Bu konuda ilk model için ise Samsung Galaxy Tab S3 serisi gösterilmişti.

Samsung Galaxy Tab S3 Özellikleri Yenilendi

Samsung Galaxy Tab S3 iddialarının gelmesiyle beraber ilk özellikler konusunda da belli başlı açıklamalar gelmişti. Yapılan açıklamalarda yeni seri işlemci modelleri, Ram bellek miktarları gibi konularda birçok detay verilmişti.

Fakat tüm bu detaylardan sonra yayınlanan yeni görsellerle beraber tabletlerin özellikleri konusunda da yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. Samsung Galaxy Tab S3 serisinin yeni özellikleri ile beraber eski iddialardan farklı bazı noktalarda dikkat çekti. Peki değişen özellikler neler? Yenilenen özellik iddiaları ile son özellikler nasıl?

Teknik Özellikler İçin Yeni İddialar

Bu noktada ilk olarak Samsung Galaxy Tab S3 serisinin teknik özellikleri ile ilgili değişen birçok nokta olduğunu belirterek işe başlayalım. Yeni seride ilk olarak ise yine Samsung tarafından üretilen üst segment işlemcilerden biri olan Exynos 7420 serisi işlemcilerinin kullanılacağı düşünülüyordu. İlk iddialarda da yer alan tüm bu özelliklerle beraber işlemciler genel olarak da beğeni toplamıştı. Fakat tüm bu iddialardan sonra yeni görsellerle beraber Samsung Galaxy Tab S3 serisi tabletlerin işlemcilerinin Snapdragon 820 serisi olacağı iddia edildi.

Değişen yeni seri işlemcilerle beraber Snapdragon 820 sersine geçiş yapacağı düşünülen markanın yeni işlemcilerde ise 2.1 GHz hız değeri sunacağı da düşünülüyor. Bu noktada aslında tabletlerin yeni seri olmasına karşın işlemci konusunda Snapdragon 835 iddialarının değil de 820 serisinin iddialarda gündeme gelmesinin nedeni olarak ise son seri işlemcilerin stoklarının yeterli olmaması gösteriliyor. Tabi bu konuda henüz bir doğrulama yapılmadı.

Teknik özellikler konusunda değişen bir diğer iddia ise Ram bellekler konusunda oldu. İlk iddialarda Ram bellek miktarı olarak 4 GB bellek miktarları öne çıkmıştı. Fakat yeni iddialarla beraber yine 4 GB Ram bellek ihtimali de bulunarak bu kez 6 GB Ram bellek iddialarının da yer aldığını belirtelim.

Depolama Alanı Seçimleri Değişecek Mi?

Tüm bu teknik özellik detayları ile beraber Samsung Galaxy Tab S3 serisinde depolama alanı konusunda da farklı çözümler sunulacağı iddiaları gündemde. 32 GB olması beklenen depolama alanının son iddialarla beraber 64 GB olacağı da yine iddialar arasında.Bunun dışında son olarak ekran konusunda ise yeni modelin 9,6 inç ekran boyutu ile beraber geleceği ve ekran boyutunun yanı sıra Samsung Galaxy Tab S3 serisinin 2K çözünürlük desteği sunacağını da belirtelim. En azından son gelen görsellerle beraber bu yönde ihtimallerinde daha fazla artış gösterdiğini belirtmek gerekiyor.

9,6 inç ekran boyutu için de 2K çözünürlük değerinin ne kadar net bir görüntü sunacağı da unutmamak gerekiyor. Yani tüm bu iddialar doğruysa Samsung Galaxy Tab S3 serisi epey bir tercih edilecek gibi. En azından ekran çözünürlük değeri için bile bu tabletlerin tercih unsuru haline geleceğini de söyleyebiliriz.

Özellikleri konusunda yeni iddialarla beraber tahminlerin değişmeye başladığı yeni seri tabletlerin çıkış fiyatı ve çıkış tarihi için ise yine pek fazla bir tahmin yapılmadı. Fakat çıkış tarihi için Galaxy S8 akıllı telefonlarından sonrasının düşünüldüğünü en azından iddialarda yer aldığını da belirtelim. Bu durumda tıpkı Apple’ın iPhone ve iPad serilerinde uygulamadığı çıkış stratejisine benzediği için de ağırlık kazanan görüş olarak öne çıkmakta.