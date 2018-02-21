Samsung Galaxy Tab S4 Benchmark Testlerinde Görüldü

Samsung bir üst seviye tablet tanıtmasından beri uzun bir süre geçti. Ancak bu bekleyiş yakında Samsung Galaxy Tab S4 ile sonlanacak gibi görünüyor. Birkaç gün önce Koreli bir şirketin benchmark test sonuçları tespit edildi ve bu testteki cihazın model numarasına dayanarak Galaxy Tab S4 olduğu varsayıldı.

Bugün ise ekran görüntü oranının 16:10 olduğu doğrulandığı başka bir kıyaslama HTML5Test‘te yakalandı. Geçen sene yapılan Galaxy Tab S3‘ün 4:3 en boy oranını kullandığını düşünürsek aslında bu ölçüler biraz garip gelebilir. Görünüşe göre Samsung, değişimin zamanının geldiğine karar verdi.

Yukarıdaki ekran görüntüsüne baktığınızda aslında HTML5Test sonucunda görülen cihazların gerçek çözünürlüğünü göstermediğini unutmayın.

Galaxy Tab S4 Muhtemel Özellikleri

10.5 inç 2560×1600 panel, Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama alanı, 12 MP ana kamera ve 8 MP ikinci bir kameraya sahip olacak. En azından bu güne kadar duyulan sızıntılardan bu özellikleri doğrulayabiliyoruz. İlk günden itibaren Android 8.0 Oreo çalıştırılacağı ise bilinen diğer bir bilgi olarak kayıtlara geçti.

Galaxy Tab S4 Çıkış Tarihi

Samsung, 25 Şubat Pazar günü Barselona’da yapılacak MWC 2018‘de büyük bir tanıtım yapacak. Şirketin Galaxy S9 ve S9 Plus‘ı tanıtacağı kesin. Ancak Galaxy Tab S4‘ün de haftanın sonuna kadar resmiyet kazanıp fuarda görme şansımızın az olduğu söyleyelim.