Samsung Galaxy Tab S4 İçin Alınan Yeni Sertifikalardaki Şaşırtan Detay!

Şubat ayında yeni Samsung Galaxy Tab S4‘ün Mobile World Congress (MWC) 2018‘de duyurulacağını pek çok kişi bekledi. Açıkçası bu maalesef olmadı.

Ancak cihaz bugün sertifikasyon için Wi-Fi Alliance‘da tespit edildi. Yeni bilgilere göre tablette Android Oreo gösteriliyor. Ayrıca LTE ve Wi-Fi modelleri için yazılımın geliştirilmesi söylentileri de var. Spekülasyonlara göre tablet IFA 2018’de duyurulacak. Samsung, Galaxy Tab Active gibi önceki tabletleri de orada duyurdu ve bu tür haberler yeni tabletin tanıtılmaya yaklaştığını gösteriyor.

Beklentilerimiz

Daha önce de belirttiğimiz gibi Tab S4‘ün hala bir Snapdragon 835, 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda bir 2560 x 1600 çözünürlükte olan ekran 10,5 inç olarak gelecek. Infinity Ekrana olabileceğine dair bazı spekülasyonlar oldu. Ancak iki elin kullanılması gereken bir cihazda çerçevelerin olmama ihtimali biraz zor görünüyor. Ayrıca kamera seçiminin arka tarafta 12MP sensör ve ön tarafta 8MP olarak da olacağını bildirmiştik. LTE bağlantısı bizlere sim-aktif bir versiyonun da olacağını gösteriyor.

Tablet satışları son yıllarda düşüyor ve Samsung her zaman Apple’ın iPad’inden daha fazla pazar payını çalmaya çalışıyor. Muhtemelen şirket bunun üzerine çok yoğunlaştı. İşleri doğru bir şekilde yapmak ve tatil sezonu boyunca satışları arttıracak bir cihaza sahip olmaları çok önemli olacak. Bu amiral gemisi cihazı hakkında şimdi bildiklerimiz ve beklentilerimiz bu kadar.

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