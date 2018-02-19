Samsung Galaxy Tab S4 Özellikleri Sızdırıldı

Yakınlarda yapılan bir benchmark testinin sonuç listesinde yeni bir Samsung cihazı olan Samsung Galaxy Tab S4 göründü. Cihaz SM-T835 model numarası taşıyor ve geçen yıl Tab S3’in SM-T820/SM-825 model numaralarına sahip olduğu göz önüne alındığında bu sızan model numarasının Galaxy Tab S4 tableti olabileceği düşünülüyor.

Cihazın GFXBench sonuç listesinde 2560×1600 piksel çözünürlük, 8 çekirdekli 2.3GHz CPU ve Adreno 540 (güçlü bir şekilde Snapdragon 835 SoC varlığı ile) içeren 10.5 inçlik ekranı bulunuyor.

Diğer önemli özellikler arasında ise 4GB RAM, 64GB dahili depolama alanı ve 12MP/8MP kamera birleşimi yer alıyor. İşletim sistemi olarak ise Android 8.0 Oreo olması bekleniyor. Fiyatlandırma ve satış yelpazesi durumu hakkında henüz net bilgi yok. Galaxy Tab S3’e benzer şekilde bu cihazın da MWC 2018 ile tanıtılmasını bekliyoruz.

GFXBench testinin detaylı sonuçlarının olduğu ekran görüntüsü;