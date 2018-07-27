Samsung Galaxy Tab S4 Videosu Sızdırıldı!

Samsung önümüzdeki ay şirketin Galaxy Note 9 cep telefonu ile birlikte Galaxy Tab S4 tabletini de duyuracak. Tanıtıma yaklaştıkça cihazdan daha fazla fotoğraflar sızdırılmaya ve görünmeye başladı. Bugün son gelen sızıntı ise Tab S4 tabletine ait bir video oldu.

10 saniyelik kısa klip ön tarafında hiç ev düğmesi görünmeyen ve dört çerçevenin de önceki modelinden daha ince olduğu bir Tab S4’ü ortaya koyuyor. Arka tarafta bir LED flaş ile sunulan tek bir kamerası var. Bu yüzden Samsung Galaxy Tab S4’te parmak izi tarayıcısı kullanmayı büyük ihtimalle planlamıyor.

10,5 inç olan cihazın bir cam sırtı bulunur ve en az iki renk seçeneği ile sunulacaktır: Siyah Beyaz. Sızan cihazın Çin’de bir mağazada teşhir edilmek üzere hazırlandığı görülüyor. Bu nedenle duyurunun hemen ardından bir pazar lansmanını beklememiz yanlış olmaz.