Samsung Galaxy Tab S5 S-Pen ile Gelecek!

Geçen hafta Samsung Galaxy Tab S5 amiral gemisi tabletin, Geekbench benchmarking web sitesinde SM-T865 model numarasıyla listelendiğini gördük. Şimdi ise yeni haberlere göre, cihazın Galaxy Note serisinde gördüğümüz gibi bir S Pen ile geldiği söyleniyor.

Hem Galaxy Note 10 hem de Galaxy Tab S5 son birkaç gündür söylentiler arasındaydı. Buna ek olarak yeni amiral gemisi tabletin de 7nm FinFET işlemi üzerine kurulu Qualcomm Snapdragon 855 Chipset ile geleceğini doğruladı.

Son zamanlarda Güney Koreli Dev, S-Pen özelliği olmayan Galaxy Tab S5e cihazını da piyasaya sürdü. S-Pen Galaxy Tab S4‘te yer almıştı. Cihazın son özellik listesine göre 6GB RAM ile geliyor ve kutudan en yeni Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak. Galaxy Note 10’un 10 Ağustos’ta piyasaya sürülmesi beklendiğinden Samsung, bundan birkaç gün önce Galaxy Tab S5’i piyasaya sürebilir.

Ayrıca Galaxy Tab S5’in 128GB depolama seçeneğiyle geldiği onaylandı. Aynı zamanda 512GB’lık dahili depolama alanına sahip olacak ve bu da daha pahalıya mal olacak. Samsung, depolamayı microSD kart yuvasıyla daha da genişletmek için cihazda bir microSD yuvası da bulundurabilir.

Önceki modelde yer alan temel özellikler geliştirilerek, Samsung Galaxy Tab S5 ‘de daha çok amiral gemisi düzeyinde donanımları yerleştirebilir. Şimdilik ortalama 1 ay kadar daha beklememiz gerekmektedir.