Samsung Galaxy Tab S5e, Android 11 Güncellemesini Aldı!

Kore’li teknoloji devi Samsung, şu sıralar piyasaya yeni sunduğu akıllı telefonları ile uğraşıyor gibi gözüküyor olsa da, diğer taraftan cihazlarını güncellemeyi ihmal etmiyor. Bilindiği üzere şirket değiştirdiği güncelleme politikası ile birlikte artık daha fazla cihazına yeni güncelleme sunmaya devam ediyor.

Galaxy S9, Note 9, S10, Note 10, A70, A50 ve birçok akıllı telefon yeni Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini almıştı. Bununla beraber şirket Galaxy Tab S6, Tab S7 gibi tablet bilgisayarlarına da aynı güncellemeyi göndermişti. Bugün ise firma, 2019 yılında Android 9 Pie ile piyasaya sunduğu Galaxy Tab S5e modeli için aynı güncellemeyi sunmaya başladı.

T72XXXU2DUD1 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, içerisinde yeni Android 11 sürümünü ve One UI 3.1 arayüzünü bulunduruyor. Ne yazık ki güncellemenin içerisinde Nisan 2021 güvenlik yaması bulunmuyor. Ancak şirket önümüzdeki günlerde bu yamayı da Galaxy Tab S5e içinde sunmaya başlayacak. Şuan için Rusya ve İngiltere’de sunulan güncelleme eğer yazılımsal bir hata olmazsa kademeli olarak küresel pazara yayılacaktır.

OTA üzerinden indirilebilen güncellemeye, sizde cihazınızın güncelleme sekmesini sıklıklı kontrol edip ulaşabilmeniz mümkün durumda. Yeni güncelleme ile birlikte Galaxy Tab S5e, Android 11 özelliklerine, geliştirilmiş ve kolaylaştırılmış One UI 3.1 arayüzüne kavuşuyor.