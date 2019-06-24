Samsung, Galaxy Tab S5e ve Galaxy Tab A 10.1 Tabletlerini Tanıttı

Samsung, Galaxy Tab S5e ve Galaxy Tab A 10.1 cihazlarını Hindistan’da piyasaya sürdü.

Galaxy Tab S5e, Dolby Atmos sesini destekleyen dörtlü bir AKG hoparlör sistemine sahip ve 10,5 inç 2560 x 1600 Süper AMOLED ekranla geliyor. Cihaz bir Qualcomm Snapdragon 670 yonga seti tarafından desteklenmektedir ve 64 GB depolama ile 4 GB RAM ile birlikte gelir. (Ayrıca micro SD kart desteği bulunur)

Arka tarafta 13MP kamera ve ön tarafta 8MP selfie kamerası var. Tablettte bulunan 7,040mAh pil USB-C üzerinden hızlı şarjı destekler.

Galaxy Tab S5e, Wi-Fi modeli için 35.999 INR (yaklaşık 518 $) ve LTE modeli için 39.999 INR (yaklaşık 576 $) olarak fiyatlandırılmıştır. Her iki tablet modeli de 24 Haziran’dan itibaren tüm perakende satış mağazalarında ve Samsung çevrimiçi mağazasında satışa sunulacak.

Samsung ayrıca 31 Temmuz’dan önce sipariş verenler için Galaxy Tab S5e’e uygun Klavyesini %60 indirim uygulayacak.

Galaxy Tab A 10.1, çift stereo hoparlör ve Dolby Atmos özellikli 10.1 inç boyutunda 1920 x 1200 IPS LCD ekrana sahip. 32GB depolama ve 2GB RAM ile Samsung Exynos 7904 yonga seti tarafından desteklenmektedir.

Tab A 10.1 Arka tarafında 8MP kamera ve önü tarafıta 5MP çözünürlükte kameralara yer vermiş. Son olarak, içinde USB-C şarj konektörlü bir 6150mAh pil var.

Galaxy Tab A 10.1, Wi-Fi modeli için 14,999 INR (yaklaşık 216 $) ve LTE modeli için 19,999 INR (yaklaşık 288 $) fiyatla Haziran ayından itibaren yalnızca Amazon ve Samsung e-Shop online mağazasında satışa sunulacak.

Her iki tablet, Gümüş, Siyah ve Altın olmak üzere üç renkte sunulacak.