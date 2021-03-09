Samsung Galaxy Tab S6 Android 11 Güncellemesi Aldı!

Samsung, değiştirdiği güncelleme politikasıyla birlikte artık akıllı cihazlarının birçoğuna Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini göndermeyi ihmal etmiyor. Bilindiği üzere şirket bu güncelleme akıllı telefon kısmında Galaxy S20 serisi, Note 20 serisi, S10 serisi, Note 10 serisi, S9 serisi ve Note 9 serisi gibi birçok cihazına göndermişti.

Bununla birlikte tablet kısmında ise Galaxy Tab S7, Tab A7, Tab S6 (LTE), Tab S6 Lite içinde sunmuştu. Bugün ise şirket Galaxy Tab S6‘nın Wi-Fi versiyonu içinde bu güncellemeyi sunmaya başladı. Bazı yazılımsal sorunlar nedeniyle ertelenen güncelleme, LTE olmayan Galaxy Tab S6 (SM-T860) içerisinde Mart 2021 güvenlik yamasını da bulunduruyor.

T860XXU3CUB7 sürüm numarasıyla gelen yeni güncelleme, şuan için Almanya ve ABD pazarında kullanıcılara sunulmuş durumda. Ancak bir aksaklık olmadığı sürece güncellemenin küresel olarak yayılması birkaç hafta sürecektir. Yeni One UI 3.1, geliştirilmiş kullanıcı arayüzü, iyileştirilmiş stok uygulamalar, daha iyi performans, dinamik kilit ekranı, ek kilit ekranı widgetları, Buds otomatik geçiş, Google Home desteği gibi birçok özellik ile birlikte geliyor.

Aynı zamanda Galaxy Tab S6, yeni Android 11 özelliklerine de kavuşuyor. Sizde Galaxy Tab S6 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.