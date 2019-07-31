Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy Tab S6 Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Samsung Galaxy Tab S6 Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Galaxy Tab S6 sadece çift arka kameralı ilk Samsung tablet olmayacak, aynı zamanda bir ekran içi parmak izi tarayıcılı dünyanın ilk tableti olacak..

By Muhammed Arslan

-

10
0
Samsung Galaxy Tab S6 Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Samsung, Galaxy Tab S6 tabletini bugün açıklayacak. Ancak açıklanmadan saatler önce, tabletle ilgili önemli bir ayrıntıyı doğrulayan bir sızıntı ortaya çıktı. Galaxy Tab S6 sadece çift arka kameralı ilk Samsung tablet olmayacak, aynı zamanda bir ekran içi parmak izi tarayıcılı dünyanın ilk tableti olacak. Twitter’da Evan Blass tarafından paylaşılan tabletin görüntüsü bu bilginin kaynağıdır.

Aslında Galaxy Tab S6’nın bugünlerde pek çok telefonda olduğu gibi ekranının altında parmak izi tarayıcılı ilk tablet olacağına dair haberler vardı. Bununla birlikte, sızdırılmış teknik çizimlerinin hiçbiri cihazın gerçekte sahip olduğunu onaylamadı.

Galaxy Tab S6’nın öncüsü olan Galaxy Tab S4, parmak izi tarayıcıya sahip değil. Sadece Iris tarayıcı bulunuyor. Buna ek olarak Galaxy Tab S5e yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcıya sahip.

Samsung Galaxy Tab S6 Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Ekran içi parmak izi tarayıcısının onayı, geçen yıl yükseltme yapmayan Galaxy Tab S3 sahipleri için iyi bir haber olmalı. Tab S3, fiziksel giriş düğmesinin altındaki ekranın altına oturan bir öne monte edilmiş parmak izi tarayıcısına sahip.

Galaxy Tab S6, 8GB RAM ve 256GB genişletilebilir depolama ile eşleştirilen Snapdragon 855 işlemci tarafından desteklenecek. 10,5 inçlik bir AMOLED ekrana, 8MP öne bakan bir kameraya, 13MP + 5MP çift arka kamera kombinasyonuna ve hızlı şarj için destek veren 7040mAh bataryaya sahip olacak.

25,645BeğenenlerBeğen
57,084TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikVivo Çift Ekranlı Telefon Üretmeye Devam Ediyor!
Sonraki İçerikOnePlus 7 Pro 5G Bağlantı Konusunda En Yüksek Hıza Ulaştı!

İlgili Haberler

Teknoloji Haberleri

Windows 10 Cortana Değişiyor

Sanal asistan yarışında birçok markanın teknolojileri ortaya çıkmaya başladı. Bu alanda en iddialı olan firmaların başında Microsoft geliyor. Aslında yarışa çok geç katıldığı için...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Galaxy Watch Active 2 için Son Görseller

Akıllı saat alanında kendisini kanıtlamayı başarmış markalardan biri olan Samsung, yeni akıllı saat modelleri için geri sayımı başlattı. Markanın Note 10 akıllı telefonlarını tanıtması...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Carl Zeiss’den 64 MP Lens Açıklaması

Akıllı telefonların kameraları için ilerleme o kadar büyük ki artık çok iddialı kamera özellikleri görmeye başladık. İlk olarak çoklu kamera kullanımı devreye girmeye başladı....
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

MediaTek Helio G90 İşlemcileri Ortaya Çıktı

Akıllı telefonların bileşenleri için yapılan çalışmalar, markaları bambaşka bir yarışın içerine sokuyor. Akıllı telefonların donanım özellikleri kadar, telefonlarda yer alan bileşenler için de bir...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Galaxy Tab S6 Özellikleri Ortaya Çıktı

Nasıl akıllı telefon piyasasında bir rekabet ve kıyasıya bir yarış varsa, tablet pazarında da durum yavaş yavaş aynı seviyeye gelmeye başladı. Tablet pazarında çok...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Google Pixelbook 2 FCC Onayı Aldı

Tablet dünyasında yaptığı çalışmalarla kendisini gösteren Google, bu alanda çekilmek konusunda bazı planları olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Firma tarafından gelen açıklamalarda bu yönde ipuçları...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.