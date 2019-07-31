Samsung Galaxy Tab S6 Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Samsung, Galaxy Tab S6 tabletini bugün açıklayacak. Ancak açıklanmadan saatler önce, tabletle ilgili önemli bir ayrıntıyı doğrulayan bir sızıntı ortaya çıktı. Galaxy Tab S6 sadece çift arka kameralı ilk Samsung tablet olmayacak, aynı zamanda bir ekran içi parmak izi tarayıcılı dünyanın ilk tableti olacak. Twitter’da Evan Blass tarafından paylaşılan tabletin görüntüsü bu bilginin kaynağıdır.

Aslında Galaxy Tab S6’nın bugünlerde pek çok telefonda olduğu gibi ekranının altında parmak izi tarayıcılı ilk tablet olacağına dair haberler vardı. Bununla birlikte, sızdırılmış teknik çizimlerinin hiçbiri cihazın gerçekte sahip olduğunu onaylamadı.

Galaxy Tab S6’nın öncüsü olan Galaxy Tab S4, parmak izi tarayıcıya sahip değil. Sadece Iris tarayıcı bulunuyor. Buna ek olarak Galaxy Tab S5e yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcıya sahip.

Ekran içi parmak izi tarayıcısının onayı, geçen yıl yükseltme yapmayan Galaxy Tab S3 sahipleri için iyi bir haber olmalı. Tab S3, fiziksel giriş düğmesinin altındaki ekranın altına oturan bir öne monte edilmiş parmak izi tarayıcısına sahip.

Galaxy Tab S6, 8GB RAM ve 256GB genişletilebilir depolama ile eşleştirilen Snapdragon 855 işlemci tarafından desteklenecek. 10,5 inçlik bir AMOLED ekrana, 8MP öne bakan bir kameraya, 13MP + 5MP çift arka kamera kombinasyonuna ve hızlı şarj için destek veren 7040mAh bataryaya sahip olacak.