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Samsung Galaxy Tab S6 Özellikleriyle Bir İlk Olacak!

Samsung'un en yeni amiral gemisi tableti Samsung Galaxy Tab S6, HDR10+ teknolojisine de ev sahipliği yapıyor...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy Tab S6 şu anda satın alabileceğiniz en güçlü Android tablet. Çift arka kamera ve ekran içi parmak izi tarayıcı da dahil olmak üzere bir dizi özellik ile birlikte geliyor. İkinci sayılan özellik, herhangi bir tablet için bir ilktir ancak Galaxy Tab S6’nın sahip olduğu tek ilki değildir.

Samsung China’nın tanıtım materyalleri Tab S6’nın aynı zamanda HDR10+ ‘ı destekleyen ilk tablet olduğunu söylüyor. HDR10+, Samsung tarafından Dolby vizyonunu üstlenecek şekilde oluşturulmuş bir formattır.

Statik meta veri kullanan HDR10’a göre bir gelişmedir. Bunun anlamı, video içeriği için parlaklık aralığının (film veya dizi) zaten başlangıçta ayarlanmış olmasıdır, bu yüzden değişmez. Ancak, Dolby Vision gibi dinamik meta veriler kullanan HDR10+ için parlaklık aralığı kare kare ayarlanabilir. Bunun getirdiği avantaj, daha fazla ayrıntı, daha iyi parlaklık, daha iyi renk doğruluğu ve daha iyi kontrasttır.

Samsung Galaxy Tab S6 Özellikleriyle Bir İlk Olacak!

Galaxy Tab S6’de 10.5 inç Snapdragon 855 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca 8GB RAM + 256GB versiyonu da mevcuttur. Tablet 13MP birincil arka kameraya ve 5MP ultra geniş açılı kameraya sahip. Selfie kamerası ise 8MP sensördür. AKG ayarlı dört hoparlör var.

Galaxy Tab S6 sadece bir eğlence cihazı değil aynı zamanda bir çalışma cihazı. Şimdi yeni özelliklere sahip ünlü S Pen var. Masaüstü benzeri bir ortam için Samsung DeX’iniz de var ve BookCover Klavyesini 2’si 1 arada dönüştürmek için satın alabilirsiniz.

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