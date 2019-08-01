Samsung Galaxy Tab S6 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Tab S4‘ün yükseltilmiş sürümü olan Galaxy Tab S6‘yı duyurdu. Ayrıca tablet, Selfie’leri ve videoları çekmek ve hatta multimedya içeriğini kontrol etmek için S Pen Air hareketleri için yerleşik BLE uzaktan kumanda özellikleriyle geliyor. S Pen uzaktan kumanda işlevine ve kablosuz şarj özelliklerine sahip. Hatta 0.35mAh batarya ile geliyor.

Cihaz ayrıca Samsung DeX‘in geliştirilmiş bir sürümüyle birlikte geliyor. Kullanıcılarının PC benzeri bir deneyime sorunsuz bir şekilde geçmelerini sağlıyor. Samsung ayrıca, S Pen tutucu, serbest açılı stand, dokunmatik yüzey ve bir tuşa basılarak başlatılabilen yeni fonksiyon tuşları da içeren daha iyi işlevsellik sunan tablet için özel bir Book Cover Keyboard içeriyor. S Pen’in sadece on dakikalık bir şarjla 10 saat pil ömrü sunacağı söyleniyor.

Cihaz 2560 x 1600 piksel ve 10.5 inç WQXGA Süper AMOLED ekrana sahip. Donanım olarak, Adreno 640 GPU’lu bir Qualcomm Snapdragon 855 7nm Mobil Platformu var. MicroSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilen 8GB RAM ve 256GB depolama ile birlikte 128 GB depolama ile 6 GB RAM vardır. Üstünde ONE UI 1.5 bulunan Android 9 Pie işletim sistemi ile birlikte geliyor.

Tablet, ikincil 5MP 123 derecelik ultra geniş kamera ile birlikte 13MP kameraya sahip olacak. Ön tarafta bir 8MP sensör var ve güvenlik seviyelerini arttırmak için optik bir parmak izi tarayıcısına sahip.

Akselerometre, Gyro Sensör, Jeomanyetik Sensör, Salon Sensörü, RGB Işık Sensörü gibi bağlantı seçenekleri vardır. Ahizeye güç vermek için hızlı şarj desteğine sahip 7.040mAh bir batarya var.

Cihaz, Dağ Grisi, Bulut Mavisi ve Rose Blush renk seçenekleriyle sunulacak ve 128 GB depolama alanına sahip 6 GB RAM WiFi varyantı için 699 Euro olarak fiyatlandırılacak. 8GB RAM ve 256GB Wifi varyantı için 779 Euro. En üst seviye olan 8GB model 256 GB’lık depolama LTE sürümü 859 Euro olarak fiyatlandırılacak.