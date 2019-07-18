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Samsung Galaxy Tab S6 Teknik Çizimleri Ortaya Çıktı!

Samsung, Snapdragon 855 destekli Samsung Galaxy Tab S6 tabletini dikkat çekici bir tasarımla kullanıcıya sunacak...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy Tab S6 Teknik Çizimleri Ortaya Çıktı!

Samsung‘un önümüzdeki ay Galaxy Note10 serisi ile birlikte 7 Ağustos etkinliğinde Galaxy Tab S6‘yı duyurması bekleniyor. Tabletin geçen hafta canlı görüntüleri sızdırılmıştı. Bu sayede ilk defa tasarım konusunda neler bekleyeceğimizi anladık. Bugün ise Samsung Galaxy Tab S6 tabletin tasarım detayları ortaya çıktı.

Galaxy Tab S6 Tab tableti aslında görünüm olarak Tab S5e‘ye benziyor ancak bazı değişiklikler var. Tab S6, önceki modelde ortada bulunan tek kameranın yerine, sol üst köşeye yerleştirilmiş arka panelinde çift kamera kurulumuna sahiptir. Bu kurulumun 13MP ana ve 5MP geniş açılı sensörlerden oluştuğu söyleniyor.

Bu kameraların altında, S Pen yerleştirilmesi için yeniden tasarlanan bir kesme yer alıyor. Tabletin içine yerleştirilmesindense arka panele bu şekilde yerleştirilmiş olması oldukça dikkat çekici bir detay. Ayrıca kalemin Bluetooth desteğine sahip olacağı anlamına geliyor.

Tab S6, her biri üstte ve altta olmak üzere dört AKG ayarlı hoparlörle gelecek. Tabletin alt kısmında da bir USB-C bağlantı noktası olacak, ancak kulaklık girişi yok. Samsung, Galaxy Tab S6’yı ayrı olarak satılacak bir klavye aksesuarıyla piyasaya sürecek.

Tablet en az üç renkte gelmesi bekleniyor – Mavi, Gri ve Pembe. Galaxy Tab S6’nın 10.5 inçlik bir ekrana sahip olduğu ve donanm olarak Snapdragon 855 yonga seti ile desteklendiği söyleniyor. Tabi ki önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi gün yüzüne çıkacaktır.

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