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Samsung Galaxy Tab S7, Mystic Navy Renk Seçeneğiyle Ön Siparişe Hazır!

Samsung Galaxy Tab S7 serisine yeni bir renk seçeneği eklendi. Mystic Navy olarak adlandırılan renk seçeneği adeta göz kamaştırıyor.

Ayşen Sıla

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Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7 Plus Mystic Black, Mystic Bronze ve Mystic Silver renkleriyle piyasaya sürüldü. Şimdi, Samsung, Mystic Navy adında dördüncü bir renk seçeneği daha ekledi ve önümüzdeki hafta piyasaya sürülmeden hemen önce ön siparişe hazırlandı.

İki tablet de artık 512GB depolama alanına sahip yeni bir konfigürasyonda satın alınabilecek. Yeni renk modeli, Galaxy S20 FE’nin rengine benziyor. Üstelik hem Galaxy Tab S7 hem de Galaxy Tab S7 Plus için bulunuyor.

Samsung Galaxy Tab S7 Serisinin Özellikleri

Tab S7’nin ekranı 11 inç olarak belirlenmiş. Ne büyük ne de küçük, tam orta boy ekran kullanılmış. LCD ekranın yenileme hızı 120 Hz. Tablet modellerinde bu yenileme hızı çok rastlanılmayan bir yenileme hızı. Başarılı. HDR10+ desteği ve 16:10 en boy oranı olan ekranın çözünürlüğü 1600 X 2560 piksel. Piksel yoğunluk değeri ise 276 PPi.

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Tab S7 Plus’da ise LCD ekran kullanılan ana modelden farklı olarak bu sefer Super AMOLED ekran kullanılmış. 12.4 inç ekran boyutu var ve 1752 X 2800 piksel çözünürlük kullanılmış. Yani çözünürlük artmış. Yine 120 Hz yenileme hızı olan ekran HDR10+ destekli ve 266 ppi piksel yoğunluğu var.

Tabletlerde Snapdragon 865 Plus işlemci var. Amiral gemisinin de amiral gemisi işlemci, 3.09 GHz hıza sahip ve bu hız ile bilgisayarlarla yarışabilecek seviyede. RAM konusunda ise kapasite çok çok yüksek tutulmamış. Bir 6 GB RAM olan versiyon var bir de 8 GB RAM kullanılan versiyon var. Hem Plus hem de temel model için bu değişmiyor. Yeni depolama birimi ise 128 GB ya da 256 GB. İki seçenek var.

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KaynakGizmo China

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