Samsung Galaxy Tab S7 Serisine Yeni Bir Renk Seçeneği Eklendi!

Samsung, Ağustos 2020’de Galaxy Tab S7 serisi tabletlerini tanıttı. Şimdi, bu amiral gemisi tabletler yeni bir renk seçeneği ve bir bellek modeliyle (Galaxy Tab S7 + için) geliyor. Yeni renk seçeneği Phantom Navy olarak adlandırılıyor.

Samsung’un Almanya web sitesi, Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7 + için yeni bir renk seçeneğini ortaya çıkarıyor. Ve renk “Phantom Navy” olarak adlandırılıyor. Lacivertin değişik bir tonu olan model LTE, Wi-Fi ve 5G modellerinde ve 128/256 / 512GB depolama alanında da satışa sunulacak.

Ek olarak, bir Şartlar ve Koşullar sayfası, Galaxy Tab S7 + ‘nın yeni bir 512 GB depolama çeşidi alacağını ortaya koyuyor. Daha önce, tabletin Plus modeli, pazarlara bağlı olarak 128 / 256GB UFS 3.0’da piyasaya sürüldü. Ayrıca, Şartlar ve Koşullar sayfasının şu anda yalnızca Wi-Fi modeli için 512 GB modeli gösterdiğini ve fiyatının bilinmediğini de belirtmek gerekiyor.

SM-T970NDBFEUB model numarasını taşıyan Galaxy Tab S7 + yakında Avrupa’da satışa sunulacak. Samsung Galaxy Tab S7 ve Tab S7 +, Qualcomm Snapdragon 865+ amiral gemisi yonga setine sahip olacak.