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Samsung Galaxy Tab S7 Serisine Yeni Bir Renk Seçeneği Eklendi!

Samsung Galaxy Tab S7 serisine ek bir renk seçeneği daha ekleniyor. Işte tabletin göz kamaştıran Phantom Navy modeli...

Ayşen Sıla

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Samsung, Ağustos 2020’de Galaxy Tab S7 serisi tabletlerini tanıttı. Şimdi, bu amiral gemisi tabletler yeni bir renk seçeneği ve bir bellek modeliyle (Galaxy Tab S7 + için) geliyor. Yeni renk seçeneği Phantom Navy olarak adlandırılıyor.

Samsung’un Almanya web sitesi, Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7 + için yeni bir renk seçeneğini ortaya çıkarıyor. Ve renk “Phantom Navy” olarak adlandırılıyor. Lacivertin değişik bir tonu olan model LTE, Wi-Fi ve 5G modellerinde ve 128/256 / 512GB depolama alanında da satışa sunulacak.

Ek olarak, bir Şartlar ve Koşullar sayfası, Galaxy Tab S7 + ‘nın yeni bir 512 GB depolama çeşidi alacağını ortaya koyuyor. Daha önce, tabletin Plus modeli, pazarlara bağlı olarak 128 / 256GB UFS 3.0’da piyasaya sürüldü. Ayrıca, Şartlar ve Koşullar sayfasının şu anda yalnızca Wi-Fi modeli için 512 GB modeli gösterdiğini ve fiyatının bilinmediğini de belirtmek gerekiyor.

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SM-T970NDBFEUB model numarasını taşıyan Galaxy Tab S7 + yakında Avrupa’da satışa sunulacak. Samsung Galaxy Tab S7 ve Tab S7 +, Qualcomm Snapdragon 865+ amiral gemisi yonga setine sahip olacak.

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KaynakTwitter

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