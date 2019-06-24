Samsung Galaxy Watch 2 için İlk Bilgiler Geldi

Samsung’un akıllı saatleri için yaptığı isim değişikliğinden sonra, bu modellerin satış rakamlarının yükselmeye başladığını gördük. Samsung Galaxy Watch modellerinin satışlarından memnun kalan marka, şu sıralar ise ikinci akıllı saat modeli için hazırlıklara geçti. Bu kez markanın daha iddialı bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Samsung Galaxy Watch 2 adıyla gelecek olan yeni model için ortaya çıkan detaylara bakalım.

Samsung Galaxy Watch 2 akıllı saat modelleri için ortaya çıkan ilk bilgi, yeni saatlerin kod adının ne olacağı oldu. Bilgilere göre saatin kod adı Renaissance olacak. Kelimenin karşılığını yeninden canlanma olarak düşündüğümüz zaman, Samsung’un bu kez önemli bir model üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy Watch 2 Neler Sunacak?

Saatin teknik özellikleri konusunda çok fazla bilgi sahibi olmak mümkün olmadı. Bu modelin özellikleri içerisinde en çok dikkat çeken kısmın bağlantı teknolojisi olması bekleniyor. İddialara göre yeni seride LTE desteği olmayacak. WİFİ + LTE desteği bulunan modelin yerine gelecek saatin 5G destekli olduğunu görmek mümkün olacak.

Tasarımın çok değişmesi beklenmiyor ancak 5G destekli modelin çok daha dikkat çekici olması ve bağlantı konusunda çok daha kararlı olması bekleniyor.

Yeni serinin bağlantı altyapısı konusunda da başarılı bir model olacak olması, teknik kısımda da başarılı bir serinin sunulacağını işaret ediyor. Samsung Galaxy Watch 2 için tüm bu özelliklerin kesinleşeceği tanıtım ise Ağustos ayında yapılacak.