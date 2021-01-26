Samsung bugün itibariyle yeni bir karar alarak Galaxy Watch 3 için tansiyon, kan basıncı ve EKG takip özelliğini 31 ülkeye daha sunmaya başladı. Bu özellikler ilk olarak Galaxy Watch Avtive 2 için sadece Güney Kore bölgesinde sunulmuştu. Şimdi ise şirket Galaxy Watch 3 için bu özelliklerini Güney Kore’den çıkartarak dünya geneline yaymaya başladı.

Artık Galaxy Watch 3 sahipleri, kan basınçlarını ölçebilecek ve EKG takiplerini yapabilecekler. Avrupa güvenlik, sağlık ve çevre düzenleme belgesini (CE) almayı başaran Galaxy Watch 3, artık 28 Avrupa ülkesinde bu özelliklere sahip oluyor.

İşte yeni özelliğin sunulduğu ülkeler; Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz’deki kullanıcılar Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık artık Samsung akıllı saatlerinin EKG ve kan basıncı izleme özelliğini kullanabilecek. Samsung, uygulamayı Şili, Endonezya ve BAE’de de başlatarak desteklenen toplam ülke sayısını böylelikle 31’e çıkardı.

Yeni özelliklerin kullanılabilmesi için bu ülkelerdeki kullanıcıların 4 Şubat’tan itibaren Samsung Health Monitör uygulamasına giriş yapmaları gerekiyor. Özelliklerin ülkemize ne zaman sunulacağı konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Samsung‘un dünya geneline yayma politikasından ülkemizde faydalanacaktır.