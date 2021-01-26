Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy Watch 3'e Kan Basıncı ve EKG Takibi Getiriyor!

Samsung Galaxy Watch 3’e Kan Basıncı ve EKG Takibi Getiriyor!

Samsung Galaxy Watch 3 için yeni Kan Basıncı ve EKG takip özelliğini 31 ülkeye daha sunmaya başladı. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

-

0

Samsung bugün itibariyle yeni bir karar alarak Galaxy Watch 3 için tansiyon, kan basıncı ve EKG takip özelliğini 31 ülkeye daha sunmaya başladı. Bu özellikler ilk olarak Galaxy Watch Avtive 2 için sadece Güney Kore bölgesinde sunulmuştu. Şimdi ise şirket Galaxy Watch 3 için bu özelliklerini Güney Kore’den çıkartarak dünya geneline yaymaya başladı.

Artık Galaxy Watch 3 sahipleri, kan basınçlarını ölçebilecek ve EKG takiplerini yapabilecekler. Avrupa güvenlik, sağlık ve çevre düzenleme belgesini (CE) almayı başaran Galaxy Watch 3, artık 28 Avrupa ülkesinde bu özelliklere sahip oluyor.

İşte yeni özelliğin sunulduğu ülkeler; Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz’deki kullanıcılar Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık artık Samsung akıllı saatlerinin EKG ve kan basıncı izleme özelliğini kullanabilecek. Samsung, uygulamayı Şili, Endonezya ve BAE’de de başlatarak desteklenen toplam ülke sayısını böylelikle 31’e çıkardı.

Yeni özelliklerin kullanılabilmesi için bu ülkelerdeki kullanıcıların 4 Şubat’tan itibaren Samsung Health Monitör uygulamasına giriş yapmaları gerekiyor. Özelliklerin ülkemize ne zaman sunulacağı konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Samsung‘un dünya geneline yayma politikasından ülkemizde faydalanacaktır.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Galaxy S10 İçin Android 11 Güncellemesi Tekrar Yayımlandı!

Kore'li teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarını güncellemeyi ihmal etmiyor. Şirket geçtiğimiz haftalarda eski modeli Galaxy S10 için yeni bir Android 11 ve One UI...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi, Snapdragon 870 İşlemcili Mi 10 Sunmaya Hazırlanıyor!

Çin'li akılı telefon üreticis Xiaomi, yeni bir Mi 10 modeli üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere şirketin Mi 10 isminde tam sekiz versiyonu bulunuyor. Bunlar; Mi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy Watch 3’e Kan Basıncı ve EKG Takibi Getiriyor!

Samsung bugün itibariyle yeni bir karar alarak Galaxy Watch 3 için tansiyon, kan basıncı ve EKG takip özelliğini 31 ülkeye daha sunmaya başladı. Bu...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy A02 Yeni Bir Sertifikaya Daha Sahip Oldu!

Kore'li Samsung'un bundan tam dört ay önce iki yeni uygun fiyatlı Galaxy A02 ve Galaxy M02 modelleri üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şirketin iki ay...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yeni Galaxy XCover 5 Modeli Geekbench’te Göründü!

Samsung, 2021 yılında akıllı telefon pazarına yeni ve değişik yapılara sahip modeller sunmaya başlıyor. Bu modellerden bir tanesi Galaxy XCover 5 olacak gibi duruyor....
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014