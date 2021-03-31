Samsung Galaxy Watch 4 Serisi İçin Gizli Kod Ortaya Çıktı!

Samsung’un yeni akıllı saatlerinin yakında çıkacak olan sürümü, birkaç aydır söylentilere ve sızıntılara konu oldu. Birkaç kaynak, yakında piyasaya çıkacak olan akıllı giyilebilir cihazların Wear OS tarafından destekleneceğini ve böylece Samsung saatlerinde mevcut Tizen işletim sisteminin yerini alacağını ima etti.

Kaynağımız Max Weinbach, yeni bir işletim sisteminin Samsung’un yeni akıllı giyilebilir cihazlarını destekleyeceği yönüne ek bilgileri ortaya çıkardı.Tipster, Galaxy Wear uygulamasının en son sürümündeki verileri, “yeni” ve “bilge” olarak temsil edilen iki kod adıyla birleştirdi.

Samsung Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4, Nisan ve Haziran 2021 arasında piyasaya sürülmesi beklenen iki cihaz olduğu için yeni bir işletim sistemi ve daha güçlü bir yonga seti içerebilirler. Wear OS özel olarak belirtilmese de, bu cihazlar için son seçim sahiden de bu işletim sistemi olabilir.

Samsung, akıllı giyilebilir cihazlarda pazar payını korumaya devam ederken, pazar lideri olarak Apple’ın hızına yetişmekte zorlanıyor. Tizen’in üzerindeki Wear OS tercihi, akıllı giyilebilir cihazlarda daha güçlü bir marka adı oluşturma arzusunun bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.