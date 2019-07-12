Samsung Galaxy Watch Active 2 Geliyor! İşte Özellikleri

Galaxy Watch Active, Mobil Dünya Kongresi’nde piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise şirket birkaç ay sonra yükseltmiş olan Galaxy Watch Active 2 akıllı saatini tanıtmaya hazırlaıyor. Akıllı saatin ilk teknik çizimi de yayınlandı. Yeni gelen sürümde özellikler daha da artıyor.

Samsung‘un en yeni akıllı saatinde dönen çerçeve olmadan büyük bir AMOLED ekran bulunuyor. Mikrofon sağ tarafta iki düğme arasına yerleştirilmiş ve deri kayış ile donatılmıştır. Sırasıyla 237mAh ve 340mAh batarya ile LTE modellerinde 44mm ve 40mm ebatlarında ve ayrıca Wi-Fi özelliğinin de olduğu söyleniyor.

Yakın tarihli bir rapor, Samsung Galaxy Watch Active 2’nin müşterilerin bileklerinden, kalp izleme sensörü aracılığıyla bilgilerini alacağını iddia ediyor. Ansızın artan kalp atış jızları ve farklı kalp atışı gibi semptomlar yaşadıklarında, bu özellik sayesinde doğrudan doktorlarla iletişime geçebilecekler.

Kısacası yeni akıllı saat EKG desteği ile gelecek. Önceki akıllı saatlerde bu özellik sadece Ameraki’da sınırlı kalmıştı. Bu durum belki şimdi değişebilir. Ayrıca, arka planda kalp ritmini ara sıra kontrol ederek atriyal fibrilasyonu veya Afib bildirimlerini desteklediyecek.

Ansızın kalp atışlarının düşmeceği zamanı tespit etmederek ve kullanıcıya bir uyarı gönderecek. Buna ek olarak yeni nesil bir ivmeölçer ve jiroskop kullanan Düşüş Tespiti’ni desteklediği de söyleniyor. Galaxy Watch Active 2, 7 Ağustos’ta Galaxy Note10 ile birlikte tanıtılabilir.