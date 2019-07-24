Samsung Galaxy Watch Active 2 Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Samsung‘un, Galaxy serisi altında iki akıllı saat üzerinde çalıştığını iddia ediliyor. Bunlardan birisi kısa süre önce duyduğumuz Galaxy Watch Active 2 kod adına sahip Galaxy Watch 2, diğeri ise Renaissance kod adına sahip henüz belirsiz bir saat.

Kısa bir süre önce Galaxy Watch Active 2’nin teknik resimleri sızdırılmıştı. Cihazda bulunan yeni özellikler kısmen söylenti aşamasındaydı. Bugün ise cihazın bazı özellikleri çevrimiçi olarak ortaya çıktı.

Samsung’un akıllı saatlerinde kullandığı saatin gezinmelere izin veren navigasyon çerçevesinin bu seride olmayacağı iddia edilmişti. Ancak en son raporlar şayet doğruysa, yeni yükseltilmiş akıllı saat Galaxy Watch Active 2 bu özelliğe sahip olabilir. Ancak biraz daha farklı bir tarzda gelebilir.

SamMobile’in raporuna göre, Samsung Galaxy Watch Active 2, dönen çerçeveyi simüle etmek için ekranın çerçevesinin etrafında bir dokunmatik sensör kullanacak. Kullanıcı parmağını ekranın etrafında kaydırdığında, yazılım girişi eskiden olduğu gibi dönen fiziksel çerçeveye benzer şekilde bir işleme tabi olacak.

Rapor, Galaxy Watch Active 2’nin iki modelde geleceğini ekliyor – 44mm ve 40mm. 44 mm Active2 1.4 inç ekrana sahip olurken, 40 mm varyant 1.2 inç ekran ile donatılacak. Her iki cihaz da DX+ camlı 360 × 360 AMOLED panellerle gelecek.