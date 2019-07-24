Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy Watch Active 2 Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Samsung Galaxy Watch Active 2 Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Samsung'un en yeni akıllı saati, gezinme çervelerine veda edip dokunmatik bir çerçeve sensörüne ev sahipliği yapabilir...

By Muhammed Arslan

-

0
0
Galaxy Watch Active 2

Samsung‘un, Galaxy serisi altında iki akıllı saat üzerinde çalıştığını iddia ediliyor. Bunlardan birisi kısa süre önce duyduğumuz Galaxy Watch Active 2 kod adına sahip Galaxy Watch 2, diğeri ise Renaissance kod adına sahip henüz belirsiz bir saat.

Kısa bir süre önce Galaxy Watch Active 2’nin teknik resimleri sızdırılmıştı. Cihazda bulunan yeni özellikler kısmen söylenti aşamasındaydı. Bugün ise cihazın bazı özellikleri çevrimiçi olarak ortaya çıktı.

Samsung’un akıllı saatlerinde kullandığı saatin gezinmelere izin veren navigasyon çerçevesinin bu seride olmayacağı iddia edilmişti. Ancak en son raporlar şayet doğruysa,  yeni yükseltilmiş akıllı saat Galaxy Watch Active 2 bu özelliğe sahip olabilir. Ancak biraz daha farklı bir tarzda gelebilir.

Samsung Galaxy Watch Active 2

SamMobile’in raporuna göre, Samsung Galaxy Watch Active 2, dönen çerçeveyi simüle etmek için ekranın çerçevesinin etrafında bir dokunmatik sensör kullanacak. Kullanıcı parmağını ekranın etrafında kaydırdığında, yazılım girişi eskiden olduğu gibi dönen fiziksel çerçeveye benzer şekilde bir işleme tabi olacak.

Rapor, Galaxy Watch Active 2’nin iki modelde geleceğini ekliyor – 44mm ve 40mm. 44 mm Active2 1.4 inç ekrana sahip olurken, 40 mm varyant 1.2 inç ekran ile donatılacak. Her iki cihaz da DX+ camlı 360 × 360 AMOLED panellerle gelecek.

25,653BeğenenlerBeğen
57,121TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikXiaomi Black Shark 2 Pro Görselleri Geldi

İlgili Haberler

Teknoloji Haberleri

Honor Band 5 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor bugün Çin'de Honor 9X serisinin yanı sıra Honor Band 5 ve Honor MagicBook Pro dizüstü bilgisayarını tanıttı. Şirket, daha öncesinde piyasaya sürülen Xiaomi'nin...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Honor MagicBook Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor, bugün düzenlediği etkinlikte Honor 9X ve Honor 9X Pro akıllı telefonlarını duyurdu. Ek olarak şirket bir süredir hakkında sızıntı haberlerin bulunduğu Honor MagicBook...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Huawei Nova 5i Pro Selfie Çekimleri Yayınlandı!

Kısa bir süre önec SPN-AL00 / SPN-TL00 model numarasına sahip yeni bir Huawei telefonu, Çin’in TENAA telekom veritabanında ortaya çıktı. Listede tüm teknik özellikleri...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Oppo Katlanabilir Akıllı Saat için Patent Aldı!

Katlanabilir akıllı telefonlar henüz seri üretime başlamasa da, popülerlik konusunda hız kazanmaya başladı. Hatta Samsung’un Galaxy Fold, Huawei Mate X, Xiaomi’nin ve diğer bir...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

TikTok için Yeni Güncellemeler Yolda

Sosyal medya uygulamaları aldı başını gitti. Mevcut sosyal medya uygulamalarının kullanıcı sayılarına baktığımız zaman yeni rekorlara ulaşıldığını görüyoruz. Hal böyle olunca sürekli yeni alternatif...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Windows Defender Değişikliğe Gidiyor

Casus yazılımlara karşı aldığı önlemlerle bir hayli konuşulan Windows, son olarak Windows 10 işletim sisteminde çok daha geliştirilmiş güvenlik önlemlerine yer vermişti. Microsoft bu...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.