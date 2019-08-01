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Samsung Galaxy Watch Active 2 Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy Watch Active 2 özellikleri her geçen gün netlik kazanıyor...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy Watch Active 2

Samsung Galaxy Watch Active 2, 5 Ağustos’ta resmen tanıtılacak. Cihazın hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Son sızıntı cihazın Siyah, Gümüş, MaviGri, Pembe, Altın, Bej renklerinin kombinasyonlarına sahip olacağını gösteriyor. Gelecekte daha fazla renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.

Ayrıca özel renk karışımı olan farklı bir sürümü de olacak. Watch Active 2 hakkında herhangi bir özellik sızıntı tarafından paylaşılmadı. Arayüzünde çok fazla sorun olmadan gezinmeyi sağlayacak dokunmatik bir çerçeve olabilir. Ayrıca, saatin bilinen akıllı saatlerin çoğu gibi bir EKG ve düşme algılama özelliği ile birlikte Bluetooth v5.0 ile birlikte geldiği söyleniyor.

Samsung Galaxy Watch Active 2 Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

768 MB RAM ile birlikte 4 GB dahili depolama ile birlikte gelecek ve Exynos 9110 yonga seti ile güçlendirilecektir. Ekranın 360 x 360 piksel çözünürlükte bir Süper AMOLED olması muhtemel. Daha büyük 44mm saat 1.4-inç panel ile gelecekken, biri 1.2 mm ekrana sahip olan 40 mm’lik bir saatle iki farklı boyutta sunulacak.

Galaxy Watch Active 2, temel model için 247mAh batarya ile gelirken, büyük olanın 340mAh bataryası olacak. Yaklaşan bu akıllı saat, sadece Wi-Fi ve ekranın düşme ve çizilmelere karşı korunması için Gorilla Glass korumasının yanı sıra LTE çeşitleri ile de sunulabilir.

KaynakAndroid HeadLines
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