Samsung Galaxy Watch Active 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, haftalar süren sızıntıların ardından Galaxy Watch Active 2 akıllı saatini nihayet duyurdu. İki farklı boyutta ve iki farklı stilde geliyor. Zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanan Galaxy Watch Active 2, yuvarlak şekilli bir AMOLED ekrana ve bir elektrokardiyogram (EKG) dahil olmak üzere birçok sağlık odaklı özelliğe sahiptir.

Galaxy Watch Active 2, 40mm ve 44mm boyutlarında gelecek. Döndürülebilir bir çerçeveye sahip değil. Bunun yerine sanal bir çerçeve ile donatıldı.

Watch Active 2, alüminyum kasa ve FKM bilek bandı eşlemesine ek olarak, bir deri kayışı ile birlikte paslanmaz çelik gövdeye sahip birinci sınıf bir versiyon vardır. Her iki versiyonda da kullanıcılar mevcut kayışları 20 mm’lik bantlarla kolayca değiştirebilirler.

Galaxy Watch Active 2, zorlu iklim koşullarından etkilenmeyen IP68 dereceli ve MIL-STD 810G dereceli suya dayanıklı ve toz geçirmez bir cihazdır. Ayrıca, 5ATM su geçirmezlik özelliği ile yüzmeye karşı dayanıklı bir üründür.

Saatin ekranı Gorilla Glass DX+ ile korunuyor. Bir Kullanıcı Arabirimi, kullanıcıların kıyafetleriyle eşleşen özelleştirilmiş bir saat oluşturmasını sağlar. Galaxy Watch Active 2, kullanıcılarına farklı kategorilerde 39 antreman seçeneği sunuyor. Daha hızlı okumalar için 8 LED’li gelişmiş bir optik kalp atış hızı izleyicisine sahiptir.

Cihazda ayrıca bir elektrokardiyogram (EKG) bulunmaktadır. Buna ek olarak meditasyon programları yoluyla uyku geliştirmek için sakin bir uygulama ile birlikte geliyor. Cihazda stres seviyelerini de izleyebilmek mümkündür.

Galaxy Watch Active 2, 360×360 piksel çözünürlüğü destekleyen bir S-AMOLED ekrana sahip. 40mm cihaz 1.2 inçlik bir ekrana sahipken 44mm modeli 1.4 inçlik bir ekranla donatıldı. 768 MB RAM ile birlikte Exynos 9110 yonga seti, Galaxy Watch Active 2’ye güç veriyor.

Akıllı saat, Tizen OS‘de çalışıyor. Samsung Health, Smart Things, Samsung Pay ve Bixby, cihazla birlikte verilen özelliklerden bazılarıdır. Kamerayı Galaxy S9, Galaxy Note 9 veya Galaxy S10 gibi eşleştirilmiş cihazlarda başlatmak için kullanılabilir.

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Samsung Galaxy Active Watch 2 Fiyatı

Galaxy Watch Active 2, 6 Eylül’den itibaren ön sipariş vermeye başlayacak. Gönderimler ise 26 Eylül’den itibaren yapılacak.

Watch Active 2’nin 40mm alüminyum sürümü 279 dolar

Watch Active 2’nin 44mm alüminyum sürümü 299 dolar fiyat etiketi taşıyor.

Watch Active 2’yi ön sipariş eden müşterilere Kablosuz Şarj Aleti Pili ücretsiz temin edilecektir. Samsung, Galaxy Watch Active 2’nin paslanmaz çelik sürümünün fiyatını henüz onaylanmadı.