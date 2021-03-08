Samsung’un mevcut akıllı saat serisi arasında Galaxy Watch 3 ve Galaxy Watch Active 3 yer alıyor. Bu yıl Güney Koreli dev serinin bir üst modelini piyasaya sürecek, ancak son rapora inanılacak olursa, duyuru şirketin normal zaman diliminden daha erken gerçekleşebilir. Lansmanın Nisan ve Haziran arasında bir zaman diliminde gerçekleşeceği söyleniyor.

Genellikle yeni Galaxy serisi akıllı saatler, Galaxy Note serisiyle birlikte Ağustos ayında duyrulur. Ancak bu kez şirket, piyasada üstünlük sağlamak için Apple Watch Series 7 lansmanından önce yeni saatlerini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Görünüşe göre hem Samsung hem de Apple, kan şekeri seviyesini izleyecek bir özellik sunmaya hazırlanıyor ve Samsung bu özellikle pazarda ilk olmak için çabalıyor. Bu nedenle piyasada erkenden bulunmak istiyor.

Samsung’un yeni akıllı saatlerinde Google Wear OS işletim sistemini bulundurmak için Tizen işletim sistemini terk ettiğini iddia eden raporlar da var. Bu doğru çıkarsa, Watch Active 4 serisi Wear OS ile gelen ilk Samsung akıllı saat serisi olmayı başaracak.