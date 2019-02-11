Samsung Galaxy Watch Active Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung, piyasada bulunan Gear Sport‘un yükseltilmiş bir sürümü olan Pulse kod adlı yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Adının Galaxy Watch Active olması beklenen akıllı saatinin çerçeve çarkının kaldırıldığı ifade ediliyor. Aynı zamanda ekran boyutu da biraz daha düşürüldü.

Galaxy Watch Active akıllı saatinde, 360×360 piksel çözünürlüğe sahip 1.1 inç AMOLED ekran bulunacak. Çıkarılmış çerçeve çarkı olmadan ve küçük ekran, biraz kafa karıştırıcı olabiliyor.

Sadece ekran boyutu düşürülmedi aynı zamanda Gear Sport’daki 300mAh pile kıyasla 236mAh’ kapasitede daha düşük bir pil eklendi. Samsung’un kullanıcıların böylesine küçük bir ekrandaki dokunma deneyimlerine uyum sağlamalarını beklemek biraz sorun olacak gibi duruyor.

Akıllı saatin SM-R500 isminde tek bir sürümü mevcut. Yani daha büyük ekranlı veya pilli daha büyük bir model yok. Gear Sport’un bile tek bir çeşidi olduğu için bu şaşırtıcı değil. Bataryalardan bahsederken, Galaxy Watch Active yeniden tasarlanmış bir Şarj Cihazıyla birlikte gelecek.

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Şimdi küçük bir tabla üzerine, saat 90 derecelik bir açı yerine yatay olarak oturacak. Saatin ters kablosuz şarj özelliğini kullanmak için düz bir yüzeye yerleştirilmesi gerektiğinden, bu daha rahat ve tutarlıdır.

50 metreye kadar suya dayanıklı olan Galaxy Watch Active, çift çekirdekli Exynos 9110 yonga seti, 4GB depolama alanı, Bluetooth 4.2, NFC ve Wi-Fi bağlantısına sahip olacak. Tizen(sürüm 4.0.0.3) sürümü ile çalışıyor. Bu sayede Samsung’un smartwatch programına Bixby Reminders için destek sağlar.

Bunlar söylentiler ve sızıntılar olduğundan, doğru oldukları henüz net değil. Galaxy Watch Active’in 20 Şubat’ta Galaxy S10 ile tanıtılması bekleniyor.