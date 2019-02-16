Akıllı saat konusunda yeni çalışmalar yapmaya devam eden Samsung, kısa bir süre sonra serilerini yenilmeye hazırlanıyor. Yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerinin tanıtımıyla karşımıza çıkması beklenen akıllı saatlerin özelliklerinin neler olacağı daha önce ortaya çıkmıştı. Yeni amiral gemisi saatlerinin özelliklerinin hemen ardından ise Samsung Galaxy Watch Active modelinin resmi site üzerinden görselleri ortaya çıktı.

Sadece Samsung Galaxy Watch Active akıllı saatlerinin değil, bunun yanında yeni akıllı bileklik modellerinin de ortaya çıktığını belirtelim. Hemen yeni saatler için de detaylara geçelim.

Samsung Galaxy Watch Active ve Fite Modelleri Geliyor

Yanlışlıkla yapıldığı düşünülse de resmi Samsung sitesi üzerinden Samsung Galaxy Watch Active akıllı saatlerinin sayfası ortaya çıktı. Çok kısa bir süre sonra tanıtılmasını beklediğimiz yeni akıllı saat modellerinin tasarımı da doğrulanmış oldu. Buna göre yeni seri akıllı saat modellerinde beklendiği gibi 1.1 inçlik bir ekran bulunacak. Tamamen dairesel ekranlarla gelecek olan akıllı saat modelinin 360X360 piksel çözünürlük değerine sahip ekranları bulunacak.

Biraz daha küçük bir ekranla ve çerçevesiz bir model olarak karşımıza çıkacak olan akıllı saatlerin, çift çekirdekli Exynos 9110 işlemcilerini de kullandığını görmek mümkün olacak. Tizen işletim sistemine sahip olacak akıllı saatin tasarımı ve özellikleri de böylelikle doğrulanmış oldu. Tabii ki yine de bu özelliklerin ve tasarım görsellerinin tamamen gerçeği yansıttığını söylemek yanlış olur. Bunun için tanıtımı beklemek gerekiyor.

Galaxy Watch Active akıllı saat modelleri için tanıtımı bekleyeceği ancak tek göreceğimi model bu olmayacak. Bunun dışında bir de akıllı bileklik modeli görmek mümkün olacak. Yenilenmiş akıllı bileklik modelinde dikkat çeken kısım ise isimlendirme olacak. İsimlendirme kısmında Fit serisine “e” harfinin geldiğini göreceğiz.

Muhtemelen yeni amiral gemisi akıllı telefonlarında da kullanılacak olan “e” takısının nasıl bir fark yaratacağı ise merak konusu. Henüz bu konuda Samsung’un sitesi üzerinden de ortaya çıkmış bir bilgi yok. Şimdilik yeni saat ve bileklik modeli için 20 Şubat tarihini beklemek gerekiyor.