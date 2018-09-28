Samsung, Note 9 akıllı telefonlarının tanıtımının hemen sonrasında yeni bir akıllı saat tanıtımı da yaptı. Marka tarafından yapılan yeni akıllı saat tanıtımında, ilk dikkat çeken bölüm isim değişikliği olmuştu. Yeni akıllı saatler Gear olarak değil, direk Watch adıyla güncellenmişti. Özellikleriyle de dikkat çeken yeni akıllı saat modeli, bir hayli beğeni topladı. Samsung’un akıllı saat satışlarında yeniden yükseliş yakalamasını sağlayacak model olarak düşünülen seri, şimdilerde ise özel versiyon ile gündemde. Bu kez akıllı saatin Samsung Galaxy Watch Golf Edition modeli duyuruldu. Özel bir seri olan yeni versiyon hakkında detaylardan söz edelim.

Samsung Galaxy Watch Golf Edition Farkları Neler?

Samsung Galaxy Watch Golf Edition akıllı saatleri görünürde hiçbir fark barındırmıyor. Yeni akıllı saatler sadece hem donanım kısmında hem de yazılım kısmında mevcut serinin devamı niteliğinde akıllı saatler.

Aynı tasarım ve özelliklerle gelen akıllı saatin, yazılım kısmında ise önemli bir güncelleme aldığı görülüyor. Saat yazılım güncellemesiyle beraber Samsung Galaxy Watch Golf Edition versiyona dönüşüyor. Geçen sene satışa çıkan modelde de benzer bir durum söz konusu olmuş ve Golf oyunu tutkunları için özel bir seriye yer verilmişti. Aynı durumun bu model için de geçerli olması beklentisi var.

Samsung Galaxy Watch Golf Edition içerisinde yer alan uygulama ise Smart Caddy uygulaması. Dünya genelindeki tüm golf sahaları için özel bir atış izlemesi sunan uygulama, Golf kayıtlarınızı tutabildiği gibi size istatistiksel olarak veriler de verebiliyor. Yükseklik ve coğrafi veriler gibi kullanışlı ve alternatif özellikler bulabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy Watch Golf Edition Satış Tarihi ve Fiyatı

Yeni akıllı saat versiyonu yine Golf tutkunları için özel olarak gelecek. Saatin özellikleri içerisinde yapılan yazılımsal düzenlemelerin de Gear S3 modelinde olduğu gibi olacağından söz ediliyor. Bunun dışında satışlar ilk etapta Güney Kore ile sınırlı olacak.

Henüz diğer bölgelerde satışların ne zaman başlayacağı konusunda bir bilgi yok. Muhtemelen 1 aylık bir süreç sonunda Avrupa ülkelerinde de satışların başladığını göreceğiz. Belirlenen satış fiyatı ise 351 dolar olarak açıklanmış durumda. Tabii ki bu rakam yine başlangıç seviyesi için sunulan rakam.