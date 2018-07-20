Samsung yeni akıllı telefon modelleriyle beraber yeni bir akıllı saat modeli de tanıtabilir. Daha öncede bu yönde birçok bilgi ortaya çıkmış ve yeni akıllı saatin adının Galaxy Watch olacağı konusunda bilgiler verilmişti. Ardı ardına paylaşılan bilgilerle beraber yeni modelin sistem özellikleri konusunda da belli başlı detaylar ortaya çıkmıştı.

Fakat tüm bu bilgilere rağmen Galaxy Watch modelinin işletim sistemi konusunda nasıl bir tercih yapacağı bir türlü netlik kazanmamıştı. İşte bu noktada en net bilgi ise FCC onayıyla beraber geldi. Saatin hem teknik özellikleri hem de işletim sistemi kısmında yeni bilgiler ortaya çıkmış oldu.

Galaxy Watch Tizen Kullanacak

FCC onayı sonrasında ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Watch akıllı saat, Tizen işletim sistemi kullanacak. Beklenenin aksine yoluna yine Tizen işletim sistemiyle devam edecek olan Samsung, Tizen 4.0 işletim sistemini tercih etmiş gibi gözüküyor.

İşletim sistemi bir yana, yeni akıllı saat modelinin özelliklerine ilişkin de bilgiler var. Bu özelliklere göre yeni saat, 1.19 inç gibi bir ekranla beraber gelecek. Saatin gövdesinin boyutlarının ise 51,2 mm ve 43.4 mm olarak bekleniyor. Tam olarak sistem özellikleri net değil ancak saatin LTE desteği olacağı da yine ortaya çıkan bilgiler arasında. Bluetooth 4.2 bağlantı teknolojisi ve 700 mAh değerinde kablosuz şarj olan bataryaları göreceğimiz Galaxy Watch için işlemci ya da bellek miktarı gibi detaylarını şu an için saklıyor gibi gözüküyor.

Yeni modelin ne zaman satışa çıkacağı, daha doğrusu ne zaman tanıtılacağı konusunda ise bazı iddialar var. Buna göre tüm bu özellikleriyle beraber yeni saat Note 9 akıllı telefonlarının yanında gelecek. İkinci bir aksesuar ürünü olarak, amiral gemisi akıllı telefon modellerine eşlik edecek bir saat bekleniyor. Saatin piyasaya çıkışı ise hemen olacak.

Tanıtımın 1 hafta sonrasında bu modelin satışa çıkacağı iddiası var. Fakat fiyatlar konusunda bir bilgi yok. Yeni modelin tüm bu özelliklerle beraber tanıtılmasının ardından detayları ele alacağız. Sürpriz bir akıllı saat modeli ile gelecek olan markanın nasıl bir teknoloji sunacağını da tanıtımdan sonra inceleyeceğiz.