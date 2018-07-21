Samsung Galaxy Watch İki Farklı Boyutta Gelecek!

Bugün yayınlanan yeni bir FCC belgesi önümüzdeki ay tanıtılacak Samsung Galaxy Watch akıllı saatin iki farklı boyutta piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor.

Dün aynı sızıntıyı 1,19 inçlik yuvarlak ekranla gördük. Bugünkü sızıntı ise daha büyük 1,3 inçlik bir yuvarlak ekranı ortaya çıkardı. Bu büyük saat daha büyük bir 48mm şasiye sahipken, daha küçük olan 43.4 mm‘dir.

Bu FCC belgesinde iki boyutu yan yana getirdiğinizde aralarındaki küçük farkları görebilirsiniz. Bu CAD çizimlerine dayanarak daha büyük Samsung Galaxy Watch‘ın gövdesinin şekline dayalı daha sportif bir model olduğu belli oluyor. Daha küçük olanı ise sekmeleri ve değiştirilebilir saat bantları için daha geleneksel bir akıllı saat tasarımına sahip görünüyor.

Her iki model de aynı adı taşıyacak ve aynı geniş LTE bantlarını ile 2.4GHz b / g / n Wi-Fi bağlantıları destekleyecek. Daha büyük model SM-R805 model numarasına sahipken daha küçük olan SM-R815‘dir.

Samsung Galaxy Watch Çıkış Tarihi

Bu yeni saatin 9 Ağustos‘ta Samsung Galaxy Note 9 ile birlikte duyurulmasını bekliyoruz. Aksi takdirde daha fazla gecikme olursa Samsung haliyle IFA etkinlikleri kapsamında Berlin’de akıllı saat tanıtacaktır.