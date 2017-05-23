Samsung Galaxy Wide 2 Akıllı telefonu tanıttı!

Samsung yeni bir akıllı telefon tanıttı. Galaxy Wide 2 olarak değiştirildi, şirketin geçen yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Wide‘ın yeni modeli. Yeni telefon bir 8 çekirdekli 1.6 GHz işlemci ile güçlendirilmiş ve 5.5 inçlik bir HD ekrana sahip.

Galaxy Wide 2 Özellikleri

RAM, 2GB, dahili depolama ise 16GB. Akıllı telefonda bir 13MP ana kamera ve 5MP selfie kamera bulunuyor. 151.5 × 76.4 × 8.6 mm ölçülerinde ve 170 gr ağırlığında olan cihaz, Android 7.0 Nougat‘ı kullanıyor. Telefonun uzun süre kullanımı için 3,300mAh‘lik bir pil var.

Samsung Galaxy Wide 2, şu anda SK Telecom’un 297.000 KRW (yaklaşık 265 $) karşılığında sattığı Güney Kore’nin önde gelen teknoloji üreticisi ülkesinde bulunuyor – indirimler sonrası, fiyat etiketi 100.000 KRW’a (yaklaşık 90 $) düşüyor.

Akıllı telefonun diğer pazarlarda ne zaman satışa çıkacağı henüz net değil.