Samsung Galaxy X Geliyor Mu? Samsung Destek Sitesinde Listelendi!

Samsung firmasının Galaxy X modeli önümüzdeki yıl katlanabilir bir akıllı telefon olarak mı gelecek?

Samsung Galaxy X olarak anılacak olan katlanabilir akıllı telefon, daha önce SM-G888N0 model numarası ile şirketin destek sitesinde listelenmişti. Ancak tüm bunlar sadece dedikodudan ibaretti.

Ne yazık ki Samsung SM-G888N0, oldukça beklenen Galaxy X katlanabilir akıllı telefonu değil ancak sağlam telefonlar sevenler için güzel bir seçenek. Samsung birkaç gün önce, Güney Kore’de yüksek hızlı haberleşmeyi sağlayacak akıllı tren ve metro için gelecek nesil teknolojinin önemini vurgulayan bir basın açıklaması yayınladı.

Güney Koreli şirket, basın açıklamasında, LTE-R yeni nesil iletişim teknolojilerini destekleyen cihazlardan bir tanesi Samsung SM-G888N0 rugged (sağlam) telefonu olduğunu doğruladı. Yani rugged kelimesi ile anlıyoruz ki tam tersine hiç zarar görmemeye tasarlanmış kalın bir telefon bizi bekliyor.

Ümitler başka haberlere kaldı. Merakla Samsung Galaxy X modelini bekliyoruz.