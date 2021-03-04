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Samsung Galaxy Xcover 5 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung'un sağlam akıllı telefonu Samsung Galaxy Xcover 5, piyasada yerini aldı. İşte bilinen tüm detayları...

Ayşen Sıla

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Bugün ardı arkası kesilmeden tanıtılan telefonları nutkumuz tutularak izliyoruz. Önce Nubia Red Magic 6 serisinin ardından, Realme GT akıllı telefonu, Redmi Note 10 serisi ve şimdi de Samsung’un bütçe dostu telefonu Samsung Galaxy Xcover piyasada yerini aldı. Bu yazımızda telefonun bütün özelliklerine yer vereceğiz.

Samsung Galaxy Xcover 5

2017 yılında piyasaya sürülen Galaxy Xcover 4’ün yerini alan Xcover 5, 329 sterlin fiyat etiketiyle geliyor. Telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama sunan tek bir seçenek bulunuyor. Bu telefon oldukça sağlam bir telefon olduğu için ekstrem sporlarla ilgilenenlere hitap ediyor ve süslü renk seçenekleri de yok.

samsungic2

Piyasadaki diğer tüm dayanıklı akıllı telefonlar gibi, Galaxy XCover 5 fabrika ve saha çalışanlarını hedefliyor. Samsung, cihazın şık, dayanıklı, tutması kolay olduğunu ancak üretkenlik özelliklerinden ödün vermediğini söylüyor.

Tasarımdan bahsedersek, Grafit Siyah renkli Galaxy XCover 5, AAskeri standart sertifikasına (MIL-STD 810H) sahiptir. Yani telefonunuzu 1,5 metreden düşürseniz bile sapasağlim kurtarabileceksiniz. Ayrıca telefon, toza ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip.

Arkada, ortada dokulu bir yüzey bulunuyor. Teledonun ön tarafında ise 5,3 inç HD + TFT LCD ekran paneli var. Bu ekran 16: 9 en boy oranını ve 1480 x 720 piksel çözünürlüğü destekliyor. Samsung, basın açıklamasında korumadan bahsetmedi, ancak önceki sızıntılar telefonun Gorilla Glass 6 tarafından korunduğunu gösteriyor.

samsungic2

Telefin, 4GB RAM, 64GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Exynos 850 yonga setine sahip. Kameralar için, LED flaşlı tek bir arka 16MP f/1.8 lens ve selfieler için önde 5MP f/2.2 sensör bulunuyor.

Güvenliğe gelince, Samsung Galaxy XCover 5, Samsung Knox uçdan uca şifrelemeye ve selfie kamera aracılığıyla yüz kilidi (biyometrik kimlik doğrulama) özelliğine sahip. Enterprise Edition’ın bir parçası olduğu için 5 yıllık güvenlik güncellemesi de alacak.

samsungic2

Diğer özellikler arasında 15W hızlı şarjlı 3.000 mAh pil, USB-C bağlantı noktası, POGO pimleri (yalnızca Şarj için), 4G LTE’li çift nano SIM, Bluetooth 5.0, 5GHz Wi-Fi, NFC, GPS, 3,5 mm ses girişi, ve Android 11 işletim sistemi bulunuyor. Son olarak, Galaxy XCover 5 147,1 x 71,6 x 9,2 mm boyutlarında ve 172 gram ağırlığında diyebiliriz.

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Cepkolik
KaynakSamsung

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