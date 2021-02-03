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Samsung Galaxy XCover 5 Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung Galaxy XCover 5'in teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte telefon hakkında bilmeniz gereken her şey...

Ayşen Sıla

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Samsung, geçtiğimiz yıl Ocak ayında Galaxy XCover Pro telefonunu duyurmuştu. Yeni Galaxy XCover Pro geçen hafta, Geekbench ve Federal İletişim Komisyonu’nda (FCC) görüldü. Bu listeler, cihazın yakında resmiyet kazanabileceğini öne sürdü. Şimdi ise güvenilir bir kaynak telefonun teknik özelliklerini ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy XCover 5

Sızıntı, Galaxy XCover 5’in 1600 x 900 piksel HD + çözünürlük üretecek 5,3 inçlik bir ekranla geleceğini ortaya koyuyor. Rapor, cihazın işlemcisi hakkında bilgi içermiyor. Ancak, 4 GB RAM ve 64 GB yerel depolama ile birlikte gönderileceğinden bahsediliyor.

Galaxy XCover 5, 15W şarj için destek taşıyacak 3.000 mAh bataryaya sahip olacak. 5 megapiksellik bir ön kamerayı da beraberinde getirmesi beklenen telefonun arka tarafında 16 megapiksellik tek bir kamera bulunuyor. Cihazın LTE bağlantısı için destek taşıması ve Siyah renkte gelmesi bekleniyor.

samsung galaxy 1.jpg

XCover 5’in Geekbench listesi üzerinden Exynos 850 yonga seti ve Android 11 işletim sistemi ile donatılacağı ortaya çıktı. FCC listesi, özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi vermese de sızıntı, Galaxy XCover 5’in geçen yılki XCover Pro’ya kıyasla daha düşük bir cihaz olabileceğini gösteriyor.

Android 11 ile gelmesi beklenen telefonun, diğer XCover modellerinde olduğu gibi asgari düzeyde suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Cihaz hakkında daha fazla sızıntı ortaya çıkmış değil. İlerleyen günlerde daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

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KaynakNews Knowledia

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