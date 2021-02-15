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Samsung Galaxy Xcover 5’in Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung Galaxy Xcover 5 bir kez daha ortaya çıktı. İşte telefona dair bilmeniz gereken tüm teknik detaylar...

Ayşen Sıla

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Samsung’un çok yakında Galaxy XCover 5’i piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirketin bu sağlam akıllı telefonu Kasım 2020’den beri haberlerde yer alıyor. Şimdi, resmi lansmanından önce tüm özellikleri sızdırıldı.

Kaynağımıza göre bu yeni telefon, 1600 x 720 piksel (HD +) çözünürlüğe sahip 5,3 inç TFT LCD panele sahip olacak. Ancak, dayanıklı akıllı telefonların çoğu gibi büyük çerçevelere sahip olması gerektiğinden kompakt bir cihaz olmasını beklemeyin.

Ayrıca, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Exynos 850 işlemco tarafından desteklenecek. Bilindiği üzere, bu işlemci bütçe akıllı telefonlar için ve yakın zamanda duyurulan Galaxy M12‘yi destekleyen işlemciyle aynı.

Kamera kısmına gelince telefon, arkada f/1.8 diyafram lensli tek bir 16MP sensöre ve f/2.2 diyafram lensli 5MP ön kameraya sahip olacak. Bu telefonun diğer özellikleri arasında bir microSD kart yuvası, NFC, Samsung Pay, Samsung Knox ve üstüne One UI 3.x arayüzlü Android 11 yer alacak.

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Dayanıklı bir telefon olarak, MIL-STD-810G sertifikalı, toz ve su geçirmezlik için IP68 derecesine de sahip olaxak. Telefon 15W hızlı şarj desteği ile 3.000 mAh pil bulunduracak.


Son olarak, Galaxy Xcover 5 başlangıçta yalnızca işletmeler için satılacak ve Avrupa’da 300 euronun altında bir fiyata mal olacak.

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KaynakWinfuture

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