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Samsung Galaxy Xcover 5’in Tüm Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung'un yeni gözdesi Galaxy Xcover 5'in teknik özellikleri sızdırıldı. Telefona dair tüm detayları sizler için derledik...

Ayşen Sıla

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samsung

Samsung’un Galaxy Xcover dayanıklı akıllı telefon serisi, belirli pazarlarda oldukça popülerliğe sahip. Samsung’un yakında Galaxy Xcover 5 adında yeni bir modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Lansman tarihi henüz açıklanmasa da, bir sızıntı telefonun teknik özelliklerini ortaya çıkardı.

İlk olarak Winfuture.de tarafından yayınlanan rapor, Galaxy Xcover 5’in 5.3 inç ekrana sahip olacağını ve bu yıl piyasaya sürülen en küçük ekrana sahip Android telefonlardan biri olacağını bildirdi. Resimler telefonun oldukça kalın çerçevelere sahip olduğunu gösterdiği için gerçekten küçük bir form faktörü beklemiyoruz.

Ekranın çözünürlüğü, 16: 9 en boy oranına 1480 x 720 çözünürlük sunuyor. Telefonun üzerinde bir Gorilla Glass 6 tabakası bulunuyor. Arka panelde, telefonun çarpmalardan veya darbelerden etkilenmemesi için güçlendirilmiş dokulu plastik yapısı göze çarpıyor.

samsung

Samsung, Xcover 5’i bir Exynos 850 işlemci ile satışa sunmaya hazırlanıyor. Sekiz çekirdekli işlemcinin saat hızı 2.0GHz olarak belirtiliyor ve 4GB RAM ve 64GB genişletilebilir depolama ile eşleştiriliyor.

Telefonun arkasında tek bir kamera bulunuyor. Bu etrafında kırmızı bir halka bulunan 16MP f/1.8 kamera ve doğrudan altına yerleştirilmiş flaş için iki LED içeriyor. Ön kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP bir sensörden oluşuyor.

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KaynakWinfuture

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