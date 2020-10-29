Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung Galaxy Z Flip 2, Gelecek Bahar Piyasaya Sürülecek!

Samsung Galaxy Z Flip 2, Gelecek Bahar Piyasaya Sürülecek!

Samsung Galaxy Z Flip 2, gelecek sene bahar ayında görücüye çıkacak. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

-

0
Samsung Galaxy Z Flip 2

Samsung, geçtiğimiz yıl Samsung Galaxy Fold ile katlanabilir telefon kategorisine de girmiş oldu. Bu sene çıkan Samsung Galaxy Z Flip de ilgiyle karşılandı. Şimdi ise şirket, yeni bir katlanabilir telefon olan Galaxy Z Flip 2 üzerinde çalışıyor.

Söz konusu telefonun kısa süre önce şirket tarafından 2021‘in sonlarına kadar ertelendiği bildirilmişti. Ancak son rapor, şirketin telefonu 2021 yılının bahar aylarında piyasaya sürebileceğini gösteriyor. Resmi bir tanıtım tarihine sahip olmasak da, Galaxy Z Flip 2 için sabırsızlanıyoruz.

Bu, cihazın yeni S21 serisiyle birlikte piyasaya sürülmeyeceğini doğruluyor. Çünkü Galaxy S21 serisine dair sızıntılar, telefonun Ocak ayında satışa sunulacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy Z Flip 2

Şirket Huawei’nin yokluğundan faydalanmak için yeni S serisi telefonların tanıtımını yakın bir tarihe çekti. Galaxy Z Flip bu yılın Şubat ayında piyasaya sürüldü ve ardından Ağustos ayında, 5G uyumlu bir modeli daha tanıtıldı.

Birkaç gün önce, Samsung Galaxy Z Flip 2‘nin daha büyük bir dış ekrana, yeni bir UTG ekrana, yükseltilmiş menteşelere ve daha büyük kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı bildirilmişti. Kesin bilgiler için biraz daha sabretmemiz gerekecek. Bizi takipte kalın !

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakTwitter
Önceki İçerikSamsung Galaxy Z Fold 3 Benzersiz Tasarıma Sahip Olabilir
Sonraki İçerikLenovo Legion Duel’in Şeffaf Modeli İle Tanışın!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Moto G 5G’nin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Eylül ayında, kod adı 'Kiev' olan bir Motorola akıllı telefonu tüm ihtişamıyla kendini göstermişti. Şimdi, bir aydan fazla bir süre sonra, aynı...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung, Yeni Akıllı Tahtası Flip’i Piyasa Sürmeye Hazırlanıyor!

Samsung Electronics, 2021'de yeni bir eğitim aracını piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Cihaz, bölgedeki eğitim sektörlerini hedefleyen 60 inçlik interaktif bir dijital akıllı...
Devamını Oku
IOS Haberleri

Apple iPhone 12 Mini, Canlı Canlı Görüntülendi!

Apple'ın iPhone 12 Mini ön siparişine tam bir hafta kalmasına rağmen, bir Romen teknoloji muhabiri telefona dair bir görüntü paylaştı. Daha sonra...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Lenovo Legion Duel’in Şeffaf Modeli İle Tanışın!

2020 Lenovo Yenilik ve Teknoloji Konferansında, Lenovo Legion Duel oyun telefonunun şeffaf versiyonu sergilendi. Cihaz, Mi 8 ve Mi 9 ile popüler...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy Z Flip 2, Gelecek Bahar Piyasaya Sürülecek!

Samsung, geçtiğimiz yıl Samsung Galaxy Fold ile katlanabilir telefon kategorisine de girmiş oldu. Bu sene çıkan Samsung Galaxy Z Flip de ilgiyle...
Devamını Oku