Samsung Galaxy Z Flip 2, Gelecek Bahar Piyasaya Sürülecek!

Samsung, geçtiğimiz yıl Samsung Galaxy Fold ile katlanabilir telefon kategorisine de girmiş oldu. Bu sene çıkan Samsung Galaxy Z Flip de ilgiyle karşılandı. Şimdi ise şirket, yeni bir katlanabilir telefon olan Galaxy Z Flip 2 üzerinde çalışıyor.

Söz konusu telefonun kısa süre önce şirket tarafından 2021‘in sonlarına kadar ertelendiği bildirilmişti. Ancak son rapor, şirketin telefonu 2021 yılının bahar aylarında piyasaya sürebileceğini gösteriyor. Resmi bir tanıtım tarihine sahip olmasak da, Galaxy Z Flip 2 için sabırsızlanıyoruz.

Bu, cihazın yeni S21 serisiyle birlikte piyasaya sürülmeyeceğini doğruluyor. Çünkü Galaxy S21 serisine dair sızıntılar, telefonun Ocak ayında satışa sunulacağını gösteriyor.

Şirket Huawei’nin yokluğundan faydalanmak için yeni S serisi telefonların tanıtımını yakın bir tarihe çekti. Galaxy Z Flip bu yılın Şubat ayında piyasaya sürüldü ve ardından Ağustos ayında, 5G uyumlu bir modeli daha tanıtıldı.

Birkaç gün önce, Samsung Galaxy Z Flip 2‘nin daha büyük bir dış ekrana, yeni bir UTG ekrana, yükseltilmiş menteşelere ve daha büyük kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı bildirilmişti. Kesin bilgiler için biraz daha sabretmemiz gerekecek. Bizi takipte kalın !