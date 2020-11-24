Samsung Galaxy Z Flip 2 Lansmanı Ertelendi!

Bu ayın başlarında, Samsung Galaxy Z Flip‘in 2021 yazında piyasaya çıkacağı bildirilmişti. Ertelemenin nedenleri bilinmemekle birlikte TheElec’ten gelen bir rapora göre telefonun lansmanı ertelendi. Samsung‘un olası bir rekabete karşı sadece S21 serisini Ocak ayında piyasaya süreceği söyleniyor.

Rapora göre Samsung, katlanabilir telefonların ayrı bir lansmanı hakettiğine inanıyor. Görünüşe göre şirket, katlanabilir cihazların çekiciliğini sezmiş ve bunu kullanmak istiyor.

Benzer şekilde, bir DSCC raporu yakın zamanda Galaxy Z Flip‘in 2020 için en çok satan katlanabilir telefonu olacağını tahmin ediyor.

Tüm bunlar, Samsung‘un bir gözünü diğerine kaybetmeyi göze alamayacağı anlamına geliyor. Şirket, katlanabilir cihazlar pazarına bireysel olarak öncülük etme vizyonuyla yıla başladı. Bu pozisyonunu da kolay kolay kaybetmek istemediğini anlayabiliyoruz.

Bilindiği üzere S serisi, Galaxy Z Flip tarafından gölgede bırakıldı. Bu, ilk çeyrekte Samsung Galaxy S20‘nin zayıf satışlarıyla belirgindi. Buna ek olarak, S20 Ultra‘nın Exynos sürümünde Performans, Kamera ve Pil ömründe kısılma gibi çeşitli sorunlar vardı.

Ve şimdi, Samsung’un Galaxy S21’in ilk üretimini 6 milyon adetle sınırladığını söyleyen raporla, bu hatayı bir daha tekrarlayamaz gibi görünüyor. Buna göre Galaxy S21 serisinin bir ay önce piyasaya çıkması da bekleniyor.

Galaxy Z Flip 2’nin önümüzdeki yılda çıkacak beş katlanabilir modelden biri olacağı bildiriliyor. Rapor, sektörün içinden gelenlere atıfta bulunarak, Galaxy Z Flip (muhtemelen Z Flip2 ) ve Z Fold’un (muhtemelen Z Fold3 ) yeni modellerinin önümüzdeki yıl piyasaya çıkacağını söylüyor.