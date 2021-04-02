Samsung Galaxy Z Flip 2’nin Batarya Kapasitesi Belli Oldu!

Son raporlar, Samsung’un Temmuz ayında katlanabilir ekranlı Galaxy Z Flip2 kapaklı telefonunu duyurabileceğini söyledi. Kısa süre önce cihazın SM-F711 model numarasına sahip olduğu ortaya çıktı. Güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan yeni bilgiler, cihazın çift hücreli pilinin SafetyKorea sertifika platformundan onay aldığını ortaya koyuyor.

Telefonda 2,300 mAh nominal değere sahip EB-BF711ABY batarya kullanılmış. Pilin görüntüsüne daha yakından bakıldığında, tipik değerinin 2,370 mAh olduğu ortaya çıkıyor. EB-BF712ABY model numarasına sahip diğer pilin nominal boyutu 903mAh kapasite olarak belirtiliyor. Tipik değeri henüz bilinmiyor.

EB-BF711ABY ve EB-B712ABY pilleri de sırasıyla Chinas’ın 3C ve DEKRA gibi otoritelerinden sertifika almış. Toplamda oki bataryası bulunan Galaxy Z Flip 2’nin toplam 3.300mAh kapasite sunması bekleniyor. Dolayısıyla, Galaxy Z Flip 2’nin pil kapasitesinin önceki modelle neredeyse aynı olabileceği görülüyor.

Geçmiş raporlar, Galaxy Z Flip 2’nin ince çerçeveli 6,9 inç delikli bir ekrana sahip olacağını ortaya koydu. 120 Hz yenileme hızına kadar destek taşıyabilir. Z Flip2’nin amiral gemisi bir yonga setine sahip olmayacağına dair söylentiler de bulunuyor. Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.