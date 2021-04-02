Samsung Galaxy Z Flip 2’nin Bataryası Sızdırıldı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 2021 yılının sonlarına doğru yeni katlanabilir akıllı telefon piyasaya sunmayı planlıyor. Şirket bilindiği üzere en son orta segment A serisi cihazlarını tanıtmıştı. Bugün şirketin yıl sonunda sunmaya hazırladığı yeni katlananilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 2‘nin bataryasını içeren iki yeni görsel ortaya çıktı.

Z Flip‘in halefi olarak gelecek olan cihazın geleceği, 3C ve DEKRA tarafından alınan pil sertifikalarıyla birlikte kesinleşmiş oldu. Şirket yeni katlanabilir akıllı telefon modelinde iki adet pil kullanmayı hedefliyor.





Bu durum iki yeni EB-BF711ABY (2,370 mAh) ve EB-BF712ABY (903mAh) pil sertifikasıyla birlikte doğrulandı. Her iki pilin toplam kapasitesinin ise 3.300 mAh olacağı tahmin ediliyor. Samsung, iki pili cihazın hem üstüne hem de altına yerleştirmeyi düşünüyor. Bununla birlikte yeni Galaxy Z Flip 2‘nin büyük kapasiteli pili alt, küçük kapasiteli olanın ise üst tarafta yer alacağı bildiriliyor.

SM-F711 model numarasıyla gelecek olan yeni katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Flip 2, 120 Hz Süper AMOLED bir ekran, 128 / 256 GB dahili depolama seçenekleri ile geliyor. Bunun dışında cihazın diğer teknik özelliklerine ilişkin henüz bir sızıntı ortaya çıkmadı.