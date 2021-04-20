Samsung Galaxy Z Flip 3, 8 Farklı Renk Seçeneğiyle Gelecek!

Samsung, birkaç yıldır katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor ve kısa süre önce bu kategoride birkaç cihaz piyasaya sürdü. Güney Koreli şirket, mevcut katlanabilir telefonlarının yenilenmiş versiyonlarını piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

Yeni Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip akıllı telefonlar hakkında da raporlar var. Şimdi, yeni Samsung Galaxy Z Flip akıllı telefonun renk seçenekleriyle ilgili raporlar ortaya çıktı.

Söylenenlere göre Z Flip akıllı telefonda Mor, Yeşil, Siyah, Bej, Gri, Beyaz, Lacivert ve Pembe olmak üzere tam 8 farklı renk seçeneği bulunacak. Harika! Öyle değil mi ?

Akıllı telefona gelince, yeni Z Flip’in tasarımının önceki modele benzer olması bekleniyor. Ancak tasarımın daha rafine olduğu söyleniyor. Cihazın 3,200 mAh nominal kapasiteye sahip iki bataryaya sahip olduğu da söylentiler arasında.