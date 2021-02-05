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Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3 Temmuz’da Sunulabiir!

Samsung iki yeni katlanabilir akıllı telefonunu erken bir tarihte tanıtarak piyasaya sürebilir. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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Galaxy Fold

Bilindiği üzere Samsung, her yıl Ekim veya Kasım aylarında yeni Note serilerini tanıtırdı. Ancak şirket Note serisini bu yıl bir kenara bırakmış gibi duruyor. Çünkü firma, yeni katlanabilir akıllı telefonlarını sunmaya hazırlanıyor.

Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3 modellerini, geçtiğimiz yıl Eylül ayı içerisinde sunduğu Z Fold 2‘den önce tanıtmayı planlıyor. Temmuz 2021 tarihinde sunulacağı söylenen bu iki yeni katlanabilir modelin, Galaxy S21‘den 6 ay sonra gelmesi şirketin yeni tanıtım stratejisini ortaya koyduğunu açıklıyor.

Galaxy Z Fold 3

Bu söylentinin doğruluğu henüz resmi bir şekilde doğrulanmış değil. Bununla birlikte şirketin üretim gecikmesiyle karşılaşıp karşılaşmayacağı da şuan için bilinmiyor. Önceki nesil katlanabilir modellerden olumlu dönüşler alan Samsung, bu iki yeni modelden vazgeçmeyecek gibi gözüküyor.

Galaxy Z Fold 3, 7.55 inç ultra ince cam bir ekran yapısıyla gelecek. Ayrıca cihazın S Pen desteğini sunacağı da konuşuluyor. Galaxy Z Flip 3 ise, 6.7 inç 120Hz diyagonal bir ekran yapısına sahip olacak. Bu cihazında önceki nesile göre daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor.

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