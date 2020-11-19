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Samsung Galaxy Z Flip Lite Gelebilir

Galaxy Z Flip Lite katlanabilir akıllı telefonların en ucuzu olabilir. Samsung katlanabilir telefonları son kullanıcıların daha rahat alabilmeleri için yeni bir adım daha atıyor.

Ahmet Ekinler

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Samsung Galaxy Z Flip Lite Gelebilir

Katlanabilir akıllı telefonlar gelecekte kullanılacak bir model olabilir veya olmayabilir, ancak kesin olan bir şey var: şu anda hala çok pahalılar. Geçmişte Samsung’un Z Fold 2‘den daha ucuz bir Galaxy Z Fold Lite üzerinde çalıştığını duymuştuk, ancak şimdi proje rafa kaldırılmış gibi görünüyor.

Bilgi, DSCC’nin kurucusu ve katlanabilirle ilgili söylentilerin sık sık tedarikçisi olan Ross Young’dan geliyor. Z Fold Lite‘ı bir süredir duymadığını söylüyor, bu da onun rafa kaldırıldığını gösteriyor olabilir.

Yine de daha uygun fiyatlı bir katlanabilir yapı için tüm umutlar kaybolmadı. Bunun nedeni, yakın zamanda Young’ın, Z Flip’den daha ucuz olması beklenen bir Galaxy Z Flip Lite‘ı duymasıdır. İlginç bir şekilde, Lite modeli Ultra İnce Camı Z Flip’te kullanacak.

Bu, olası Z Fold Lite için söylentilere zıt bir durum. Yani maliyetten tasarruf etmek için ilk Galaxy Fold gibi tam plastikle gelebilir.

Piyasada bir Galaxy Z Flip Lite ortaya çıkarsa ve kolayca tahmin edebileceği gibi Z Flip‘den daha ucuzsa, o zaman daha fazla satması için mantıklı bir neden olur. Yine de bekleyip ne olacağını görmemiz gerekecek, çünkü şu anda bunların çoğu sadece arzulu düşünceler.

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KaynakGsmarena
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