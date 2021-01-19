Samsung Galaxy Z Fold 2 Android 11 Güncellemesi Alıyor!

Kore merkezli Samsung, geçtiğimiz günlerde yaptığı teknoloji etkinliğinde Galaxy S21 ailesini tanıtmıştı. Firmanın bu tanıtımının ardından üst düzey yöneticisi de rüşvet verdiği gerekçesiyle hapise gönderilmişti. Ayrıca bunlarla kalmayarak eski ve orta segment cihazlarına yeni Android 11 güncellmesi sunmuştu.

En son orta segment cihazlarından Galaxy M31, Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesi almıştı. Bununla birlikte eski cihazlarından olan Galaxy Fold ise yine aynı güncellemeyi almaya başlamıştı.

Bugün ise çıkan bir habere göre şirket akıllı telefon pazarındaki yerini sağlam bir şekilde korumak için Galaxy Z Fold 2 için güncelleme göndermeye başladı. Yeni Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesi Fold 2 için şuanda ABD pazarına geçmiş durumda. Daha önce Avrupa ve Güney Kore bölgesinde yayımlanmıştı.

Verizon’da çıkan yazılımın sürümü F916USQU1CTLL olarak belirlenmiş durumda. ABD‘de ki Fold 2 kullanıcıları cihazlarının Ayarlar sekmesinden güncellemeyi yükleyebilirler. Kararlı bir şekilde sunulan güncelleme ile cihazınız yeni bir arayüz ve sistem iyileştirmelerine kavuşuyor.