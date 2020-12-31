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Samsung Galaxy Z Fold 2 Limited Edition İle Tanışın!

Samsung Z Fold 2 Limited Edition geliyor. İşte telefonun normal modelden farkları...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy Z Fold 2, şirketin oldukça fazla gören bir akıllı telefonu. Bu yılın başlarında piyasaya sürüldü. İlgi çekici tasarımı ve hoş duran menteşeleriyle gelecek vaat ediyordu. Samsung, buna binaen Galaxy Z Fold 2 Limited Edition adlı yeni bir telefon duyurmayı planlıyor.

Görünüşe göre Güney Koreli teknoloji devi, katlanabilir akıllı telefonun bölgedeki başarısı karşısında şaşkına döndü. Bu nedenle, stokları yenilemeye karar verdi. Cihazın resmi adı Galaxy Z Fold 2 Limited Edition Collection – Spring 2021 olarak adlandırılıyor. Bu aslında normal sürümle aynı, sadece kutusunda farklılık bulunuyor.

Bu özel tekliflere bakıldığında, bu bölgedeki müşterilere daha önce yalnızca ülkede ön sipariş veren müşterilere ayrılmış olan Galaxy Z Elite Ayrıcalıklı karta sahip olabiliyordu. Bu kart 25 Eylül 2021‘e kadar geçerliydi ve sahipleri, katlanamayan Galaxy telefonlarda yüzde 35’e varan, tüketici elektroniğinde ise 8K TV’ler hariç yüzde 45‘e varan indirimler gibi avantajlardan yararlanacbiliyordu.

Galaxy-Z-Fold-2

Galaxy Z Fold 2 Limited Edition, üst düzey bir deri kılıf, Samsung Care + uzatılmış garanti belgesi ile birlikte geliyor ayrıca menteşe rengi de değişebiliyor. Tüm bunlar, Lotus çiçekleriyle süslenmiş özel perakende kutusunda bulunuyor. Farkında olmayanlar için Lotus, saflığın, bağlılığın ve daha fazlasının sembolü olarak kabul edilir. Cihaz, şirketin resmi Vietnam web sitesinden 7 Ocak’tan itibaren ön siparişler için satışa sunulacak.

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