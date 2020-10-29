Samsung Galaxy Z Fold 3 Benzersiz Tasarıma Sahip Olabilir

Samsung Galaxy Z Fold 2, tasarım ve işlevsellikte çok sayıda iyileştirme ile şirketin orijinal Galaxy Fold‘un yükseltilmiş sürümü olarak geldi. Şimdi de Güney Koreli teknoloji devinin yeni bir patenti, yeni nesil Galaxy Z Fold 3 ile zirve yapacak gibi duruyor.

Ortaya çıkan patent görüntüleri aracılığıyla, telefona kayan bir klavye ekleyebileceği söz konusu oldu. 2018’de Samsung Display, KIPO’ya (Kore Fikri Mülkiyet Ofisi) bir görüntüleme patenti başvurusunda bulundu.

Bu belge, Temmuz 2020’de yayınlandı ve kısa bir açıklamanın yanı sıra sekiz ürün taslağıyla birlikte geliyor. Bir LetsGoDigital raporuna göre, söz konusu tasarım patenti, katlandığında bile etkileyici derecede ince olan çift katlanabilir bir akıllı telefon içindir.

LetsGoDigital’den alınan çizimlerin 3 boyutlu ürün görüntüleri de cihazı daha iyi analiz etmemize olanak tanıyor. Bu teknik çizimlere bakıldığında Samsung cihazının iki menteşe ile iki farklı yere katlandığı anlaşılıyor. Bu, esasen, tamamen açıldığında bir tablet görevi görebilen ve katlandığında ise bir telefon olarak kullanılacak bir taslağı içeriyor.

Bu farklı ekran, katlandığında mesajlaşma uygulamalarından veya diğer sosyal medya uygulamalarından gelen bildirimleri görüntülemek gibi ek işlevlere sahip olabilir. Cihaz katlandığında bile ekranı dışa dönük olacağından, Samsung büyük olasılıkla ek koruma için UTG (Ultra İnce Cam) katmanını kullanacaktır.