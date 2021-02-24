Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Note 20’nin Mirasçısı Olabilir!

Geleneği bozan Samsung, Galaxy S21 serisinden başlayarak S-Pen kalemini Galaxy S serisi telefonlarla sunmaya başladı. Daha önce kalem desteği yalnızca Galaxy Note serisiyle sınırlıydı.

Bu değişikliğin arkasındaki sebep ise Galaxy Note serisinin son bulması olduğu söyleniyor. Birkaç rapor, Samsung‘un Note serisini bu yıl Note 21 ile sona erdireceğini belirtiyor.

Yeni bir rapor ise Samsung Galaxy Z Fold 3‘ün Note serisinin ruhani bir mirasçısı olacağına işaret ediyor. Galaxy Z Fold 3‘ün Samsung’un S-Pen kalemi desteğiyle geleceği söyleniyor. Telefon aynı zamanda ekran altı kamera sensörüne sahip ilk telefon olarak gelebilir.

Şu anda telefonun teknik özellikleri hakkında pek bir şey bilinmemekle birlikte, cihazın en az 256 GB dahili depolamaya sahip Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti ile desteklenmesi bekleniyor. Aynı zamanda Android 11 işletim sistemini, One UI 3.5 ile birleştirmesi bekleniyor.

Raporlar, Samsung’un yaklaşan Galaxy Z serisi katlanabilir akıllı telefonunu Haziran ayı civarında seri üretmeye başlayacağını ve bu nedenle cihazın Galaxy Z Fold 2‘ye benzer şekilde Eylül ayında piyasaya sürülmesi gerektiğini gösteriyor.