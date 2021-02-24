Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Note 20'nin Mirasçısı Olabilir!

Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Note 20’nin Mirasçısı Olabilir!

Samsung Galaxy Z Fold 3, S Pen desteğine sahip olacak. Bu yönüyle Note serisi telefonların ruhani bir mirasçısı olabilir.

Ayşen Sıla

-

0
Samsung Galaxy Z Fold 3

Geleneği bozan Samsung, Galaxy S21 serisinden başlayarak S-Pen kalemini Galaxy S serisi telefonlarla sunmaya başladı. Daha önce kalem desteği yalnızca Galaxy Note serisiyle sınırlıydı.

Bu değişikliğin arkasındaki sebep ise Galaxy Note serisinin son bulması olduğu söyleniyor. Birkaç rapor, Samsung‘un Note serisini bu yıl Note 21 ile sona erdireceğini belirtiyor.

Yeni bir rapor ise Samsung Galaxy Z Fold 3‘ün Note serisinin ruhani bir mirasçısı olacağına işaret ediyor. Galaxy Z Fold 3‘ün Samsung’un S-Pen kalemi desteğiyle geleceği söyleniyor. Telefon aynı zamanda ekran altı kamera sensörüne sahip ilk telefon olarak gelebilir.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Şu anda telefonun teknik özellikleri hakkında pek bir şey bilinmemekle birlikte, cihazın en az 256 GB dahili depolamaya sahip Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti ile desteklenmesi bekleniyor. Aynı zamanda Android 11 işletim sistemini, One UI 3.5 ile birleştirmesi bekleniyor.

Raporlar, Samsung’un yaklaşan Galaxy Z serisi katlanabilir akıllı telefonunu Haziran ayı civarında seri üretmeye başlayacağını ve bu nedenle cihazın Galaxy Z Fold 2‘ye benzer şekilde Eylül ayında piyasaya sürülmesi gerektiğini gösteriyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakTwitter

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Realme Buds Air 2 Arttırılmış Pil Ömrü İle Geliyor!

Realme geçtiğmiz günlerde yeni Narzo 30 serisi akıllı telefonlarını tanıtırken bunun yanında bir de 2019 yılında ilk defa piyasaya sürülen Buds Air'in devamı olan...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo, şirketin iki seçenekle sunmaya devam ettiği yenilenen Lenovo ThinkPad X13 Gen 2'yi tanıttı. Telefonun Intel ve AMD işlemcileri, yerini son model işlemcilere bıraktı....
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Huawei HMS, 2021 Mercedes Benz S Class’ta Yer Alacak!

ABD hükümeti akıllı telefonlarının bileşenlerine erişimi engelledikten sonra işini ayakta tutmak için Huawei, ABD yasağından etkilenmeyen diğer işletmelere yöneldi. Böyle bir yön, otomobiller için...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Note 20’nin Mirasçısı Olabilir!

Geleneği bozan Samsung, Galaxy S21 serisinden başlayarak S-Pen kalemini Galaxy S serisi telefonlarla sunmaya başladı. Daha önce kalem desteği yalnızca Galaxy Note serisiyle sınırlıydı.Bu...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Meizu 18 Serisinin Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, şirketin yeni nesil Meizu 18 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını 3 Mart'ta piyasaya süreceğini doğruladı. Lansmana az bir zaman...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014