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Samsung Galaxy Z Fold 3 Geliyor – İşte İlk Detaylar

Samsung'un Note serisinin yerini geçmesi beklenen Samsung Galaxy Z Fold serisi genişliyor. Buna karşılık Samsung Galaxy Z Fold 3'ün S Pen desteğine sahip olması söz konusu. İşte yaklaşan katlanabilir akıllı telefon hakkındaki ilk detaylar...

Muhammed Arslan

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Güney Koreli bir internet sitesi tarafından paylaşılan yeni bir rapor, Samsung Galaxy Z Fold 3 adlı yeni bir katlanabilir telefonun çıkacağını ortaya koydu. Ağustos ayında Samsung, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan orijinal Galaxy Fold katlanabilir telefonun yükseltilmiş sürümü olan Galaxy Z Fold 2‘yi duyurmuştu.

Galaxy Z Fold 2, Eylül ayından bu yana farklı pazarlarda satışa sunuluyor. Şimdi ise söylenti değirmeni yeni telefonun da yükseltilmiş sürümüne ait bilgileri gün yüzüne çıkarıyor. Yaklaşan Galaxy S21/S30 serisi amiral gemisi telefonlarının S Pen kalemi desteğiyle gelmesi bekleniyor.

Henüz Samsung’un gelecek yıl bir Note serisi telefon piyasaya sürmeyeceğini iddia eden herhangi bir rapor bulunmamakla birlikte, yakın tarihli bir rapor, telefonun aşamalı olarak kaldırılacağını iddia etti. Note serisinin Z Katlama serisiyle değiştirilmesi olasılığı vardır.

Samsung Galaxy Z Fold 2

En son rapor, Samsung Galaxy Z Fold 3 telefonunun bir S Pen kalemi ile donatılabileceğini belirtiyor. S Pen desteğini getirmek için Samsung’un Galaxy Z Fold 3’e AES (Aktif Elektrostatik Çözüm) sayısallaştırıcı teknolojisini ekleyeceği bildiriliyor.

Raporda ayrıca şirketin UTG (Ultra İnce Cam) kalınlığını artırmayı planladığı belirtiliyor. Böylece S Pen’in ucunun basıncına dayanabilir. Uzun ömürlü bir ekran deneyimi sunabilir.

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KaynakGizmoChina
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