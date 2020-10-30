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Samsung Galaxy Z Fold 3 S-Pen Desteği İle Gelebilir

Patent görsellerinin yayınlandığı LetsGoDigital sitesinde, Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonunda S-Pen desteğinin olacağı öne sürüldü...

Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy Z Fold 3 S-Pen Desteği İle Gelebilir

Samsung, kısa bir süre önce Galaxy Z Fold 2‘yi piyasaya sürdü. Bu, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonunun yükseltilmiş sürümü olarak çeşitli iyileştirmelerle geldi. Şimdi yeni bir patent, bir S Pen ile gelebilecek Galaxy Z Fold 3 gibi görünen telefonu ortaya koyuyor.

Bu yılın başlarında Güney Koreli teknoloji devi, yeni bir akıllı telefon için WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) kurumuna bir patent başvurusunda bulundu. Patent dökümanları, cihazın çeşitli tasarımlarını da içeriyor.

Bu görüntülere bakıldığında söz konusu telefonun katlanabilir bir cihaz olduğu ve sağ alt köşede S Pen’in yerleştirileceği yer olduğu anlaşılıyor. Patent ayrıca şirketin kalemi gelecekteki katlanabilir telefonlarına dahil etme planlarının da bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 3 S-Pen Desteği İle Gelebilir

Görseldeki cihaz tasarım olarak orijinal Galaxy Fold’u andırıyor. Ancak yeni bir S Pen dahil edildi. Samsung, kalemi Galaxy Note serisi gibi daha büyük ekranlı akıllı telefonlarla veya Galaxy Tab S serisi gibi bazı tabletleriyle birlikte gönderiyordu. Ama bu durum değişiyor. Artık katlanabilir telefonlarında da yer alacak gibi duruyor.

Bunlara ek olarak LetsGoDigital ayrıca şirketin gelecekte yeni bir “Aktif Elektrostatik Çözüm” (AES) teknolojisini de kullanmayı düşündüğünü belirtti. Samsung, UTG (Ultra İnce Cam) kalınlığını 30 mikrometreden 60 mikrometreye çıkarmayı planlıyor. Bu sayede düşmeye dayanıklı daha çok iş görecek.

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KaynakLetsGoDigital
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