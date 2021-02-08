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Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3’ün Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung'un iki yeni katlanabilir telefonu Temmuz ayında piyasaya sürülecek. Telefonlarla ilgili farklı detaylar bugün ortaya çıktı...

Ayşen Sıla

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Samsung’un Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3’ün bu yıl Temmuz ayında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Şimdi, Sammobile tarafından hazırlanan bir raporda cihazlar hakkında bazı özel bilgiler ortaya çıktı.

Rapor, bir sonraki katlanabilir cihazın (muhtemelen Samsung Galaxy Z Fold 3 ) SM-F926 model numarasını ve daha sonraki kapaklı cihazın (Samsung Galaxy Z Flip 3) SM-F711’i taşıyacağını söylüyor. Her iki cihaz da Android 11 ve One UI 3.5 ile birlikte piyasaya sürülecek. Rapor doğruysa, Samsung şimdiye kadar UI üzerinde geliştirmeye başlamış olmalı.

Ayrıca telefonlar, depolama seçeneği olarak en az 256 GB alırken Z Flip 3 daha düşük 128/256GB sürümleri bünyesinde bulunduracak. Hatırlarsanız, Galaxy Z Fold 2 de aynı depolama seçenekleriyle piyasaya sürülmüştü.

samsung

Galaxy Z Fold 3, 7.55 inç ultra ince cam bir ekran yapısıyla gelecek. Ayrıca cihazın S Pen desteğini sunacağı da konuşuluyor. Galaxy Z Flip 3 ise, 6.7 inç 120Hz diyagonal bir ekran yapısına sahip olacak. Bu cihazında önceki nesile göre daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor.

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Cepkolik
KaynakSam Mobile

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