Samsung Galaxy Z Fold3’ün Şarj Özellikleri Ortaya Çıktı!

Son raporlara bakılırsa Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Z Fold3 daha küçük bir iç ekranla gelecek. Telefonun daha küçük bir çift batarya sistemi ile sürüleceği de iddia edildi. Tüm söylenenleri unutun çünkü, Galaxy Z Fold3’ün tam pil kapasitesi 3C listesinde resmi olarak görüntülendi.

3C listesi, SM-F9160 model numarasına sahip Galaxy Z Fold3’ün 2215mAh + 2060mAh çift hücreli pil ile donatıldığını gösteriyor. 4,275 mAh’lik birleşik bir nominal kapasite sunuyor.

Geçmiş raporlar, Z Fold3’ün pilinin tipik değerinin 4,380 mAh olabileceğini iddia etmişti. Buna karşılık, Galaxy Z Fold2 4.500mAh bataryaya sahipti.

Katlanabilir telefonun, yenileme hızı desteğine sahip bir LTPO ekranla gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte, içinde daha küçük bir pil olması, kullanıcılarına uzun bir pil ömrü sunamayabilir.

Galaxy Z Fold2 bir 7.6 inç ekran ve bir 6.23 inç kapak ekranla geldi. Z Fold3, 7,5 inçlik biraz küçük bir ekranla gelebilir ve dış ekranın boyutunda herhangi bir değişiklik olmayabilir.

Galaxy Z Fold3‘ün şirketin S Pen kalemi desteğiyle gelen ilk katlanabilir telefonu olacağına dair söylentiler de bulunuyor. Cihaz, S Pen’i saklamak için özel bir bölmeye sahip olabilir.