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Samsung Galaxy Z Fold3’ün Şarj Özellikleri Ortaya Çıktı!

Galaxy Z Fold3'ün tam pil kapasitesi artık 3C listesinde resmi olarak görüntülendi. Liste Galaxy Z Fold3'ün 2215mAh + 2060mAh çift hücreli pil ile donatıldığını gösteriyor. Bununla birlikte, içinde daha küçük bir pil olması, kullanıcılarına uzun bir pil ömrü sunamayabilir.

Ayşen Sıla

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Samsung Z Fold 3

Son raporlara bakılırsa Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Z Fold3 daha küçük bir iç ekranla gelecek. Telefonun daha küçük bir çift batarya sistemi ile sürüleceği de iddia edildi. Tüm söylenenleri unutun çünkü, Galaxy Z Fold3’ün tam pil kapasitesi 3C listesinde resmi olarak görüntülendi.

3C listesi, SM-F9160 model numarasına sahip Galaxy Z Fold3’ün 2215mAh + 2060mAh çift hücreli pil ile donatıldığını gösteriyor. 4,275 mAh’lik birleşik bir nominal kapasite sunuyor.

Geçmiş raporlar, Z Fold3’ün pilinin tipik değerinin 4,380 mAh olabileceğini iddia etmişti. Buna karşılık, Galaxy Z Fold2 4.500mAh bataryaya sahipti.

Katlanabilir telefonun, yenileme hızı desteğine sahip bir LTPO ekranla gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte, içinde daha küçük bir pil olması, kullanıcılarına uzun bir pil ömrü sunamayabilir.

Samsung

Galaxy Z Fold2 bir 7.6 inç ekran ve bir 6.23 inç kapak ekranla geldi. Z Fold3, 7,5 inçlik biraz küçük bir ekranla gelebilir ve dış ekranın boyutunda herhangi bir değişiklik olmayabilir.

Galaxy Z Fold3‘ün şirketin S Pen kalemi desteğiyle gelen ilk katlanabilir telefonu olacağına dair söylentiler de bulunuyor. Cihaz, S Pen’i saklamak için özel bir bölmeye sahip olabilir.

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KaynakTwitter

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